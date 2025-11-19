Lichtblick bei Patrice Aminati: Aktuell geht es ihr "gut"

Patrice Aminati sorgte bei den European Fitness Awards in Berlin für eine freudige Überraschung. Nach Monaten voller intensiver Krebsbehandlungen zeigte sie sich nun gut gelaunt bei den European Fitness Awards. In einem schwarzen Ensemble, bestehend aus einem halbtransparenten Oberteil und einer Anzughose, posierte sie für die Fotografen. Dazu trug sie eine blonde Perücke. Im Gespräch mit RTL erzählte sie: "Ich trage meine Narben und meine Lücken voller Stolz. Heute habe ich mich für mein Zweithaar entschieden, weil ich mich heute nicht als Krebspatientin sehen möchte, sondern einfach als Frau, die einen schönen Abend genießt."

Im Gespräch berichtete sie, dass der Abend für sie zunächst "wackelig" begann, da sie sich lange nicht mehr unter Menschen begeben hatte. Umso mehr genoss sie die Herzlichkeit der Anwesenden und betonte, wie wichtig ihr dieser Ausbruch aus dem Alltag sei: "Es tut wahnsinnig gut, mal wieder raus zu sein, unter Leuten zu sein." Zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand verriet sie gegenüber dem Sender: "Heute geht es mir gut!"

Bei der Preisverleihung war Patrice' Mann Daniel Aminati (52) ausnahmsweise nicht an ihrer Seite, da er beruflich in der Karibik unterwegs ist. Doch in Interviews und auf Social Media betonen die Eltern einer Tochter immer wieder, dass sie auch in schweren Zeiten zusammenhalten. "Es ist immer irgendetwas und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen", machte der Moderator im Frühjahr in seiner Instagram-Story deutlich. Auch wenn es um die Heilungschancen seiner Frau schlecht steht, betont Daniel: "Wir glauben, dass wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen, und wir lassen keine anderen Gedanken zu."

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, November 2025

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2025

