Schwarzer Hautkrebs: Das war Patrice Aminatis erste Reaktion

Patrice Aminati spricht in einem neuen Instagram-Video offen über ihre Krebsdiagnose – und über den Moment, der alles veränderte. Die Moderatorin erzählt, dass ihr Hautarzt nach einer Biopsie ein Melanom festgestellt habe und sie "gleich ins Krankenhaus" schicken wollte. Der Termin: sofort. Der Ort: direkt nach dem Besuch beim Hautarzt. Patrice erinnert sich an ihre erste, völlig unerwartete Reaktion: "Ich dachte: Oh, nee. Also, ich habe eine Waschmaschine laufen. Geschirrspüler ist gleich fertig. Ich habe ein kleines Kind. Das passt mir gar nicht", sagt Patrice in dem Clip. Der nüchterne Alltag prallte für sie in diesem Moment auf die härteste Realität.

Im Video beschreibt die TV-Bekannte, wie überrollend sich die ersten Tage nach dem Befund anfühlten. Die Diagnose: schwarzer Hautkrebs, ein Melanom – und damit höchste Dringlichkeit. Was folgte, sei "knüppelhart" gewesen, erzählt Patrice und wirkt dabei gefasst, aber direkt. Zugleich gesteht sie, dass sie die volle Tragweite am Anfang gar nicht erfasst habe: "Gott sei Dank wusste ich es damals noch nicht. Also eigentlich ist es manchmal besser. Man ist naiv und weiß noch nicht, was auf einen zukommt." Besonders eindringlich ist ihr offener Gedanke an die Ungewissheit einer langen Krankheit: "Ich frage mich auch manchmal. Woran stirbt man dann eigentlich, wenn man so viele Jahre Krebs hat?" Ihre Worte zeigen, wie eng Angst, Pragmatismus und Hoffnung in solchen Momenten beieinanderliegen.

Abseits der Diagnose teilt Patrice seit Monaten Einblicke in ihren Alltag mit der Krankheit und lässt ihre Community an kleinen und großen Etappen teilhaben. Vor wenigen Wochen zeigte die Moderatorin etwa, wie sie im Düsseldorfer Perückenstudio verschiedene Looks ausprobierte – ein Schritt, der ihren Umgang mit den Veränderungen ihres Körpers greifbar macht und vielen Betroffenen Mut gibt. Wer Patrice länger folgt, kennt diese Mischung aus Offenheit und nüchternem Humor, mit der sie Herausforderungen entwaffnet. Im Fokus steht dabei immer wieder ihre Familie, besonders ihr Kind, das sie in ihren Schilderungen als stillen Anker inmitten der medizinischen Termine, Therapien und Planänderungen erkennen lässt.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, August 2024

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2025

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2025

