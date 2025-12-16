Demi Moore ist "unfassbar bestürzt" über Rob Reiners Tod

Demi Moore (63) hat auf Instagram ihre tiefe Trauer über den Tod von Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele Singer ausgedrückt. Der Regisseur, bekannt für Filme wie "Eine Frage der Ehre", und seine Ehefrau wurden am vergangenen Sonntag in ihrem Haus in Brentwood tot aufgefunden. "Es gibt keine Worte, um die unfassbare Bestürzung über den Verlust von Rob und Michele Reiner auszudrücken", schrieb Demi. Sie erinnerte daran, wie eng ihre Lebenswege verbunden waren und wie ihre Kinder gemeinsam aufwuchsen. Die Polizei teilte mit, dass der gemeinsame Sohn der Reiners, Nick, unter Verdacht steht, für die Tat verantwortlich zu sein.

Neben Demi, die auch Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Rob auf Instagram veröffentlichte, haben weitere Wegbegleiter des renommierten Regisseurs ihre Anteilnahme geäußert. Kevin Bacon (67), der mit Demi in "Eine Frage der Ehre" vor der Kamera stand, teilte in einem emotionalen Video, wie sehr ihn die Zusammenarbeit mit Rob geprägt habe. Auch Kiefer Sutherland (58) würdigte Rob Reiner in einer Mitteilung als eine außergewöhnlich herzliche und großartige Persönlichkeit. Die Familie der Reiners erklärte in einer offiziellen Stellungnahme, man sei zutiefst erschüttert und bat die Öffentlichkeit um Respekt und Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Rob und Michele, die gemeinsam drei Kinder hatten, galten in Hollywood als eine inspirierende Kraft sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Ihre Kinder beschrieben sie einmal als liebende Eltern, die stets versucht hätten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Rob hatte sogar mit seinem Sohn Nick an einem Film gearbeitet, der Nicks Kampf gegen die Drogensucht und die Belastung für die Familie thematisierte. Doch auch Schwierigkeiten prägten die Familie, und Nicks langjährige Probleme mit seiner Psyche und Suchterkrankung sorgten immer wieder für Spannungen. Die Reiners, die zuletzt im September zusammen öffentlich auftraten, hinterlassen eine Lücke, die sowohl persönlich als auch beruflich spürbar sein wird.

Getty Images Demi Moore während ihrer Dankesrede bei den SAG Awards 2025

Instagram / demimoore Tom Cruise, Rob Reiner, Demi Moore und Kevin Bacon

