Mordverdacht: Nick Reiner soll heute vor Gericht erscheinen

Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner starben am 14. Dezember. Laut ersten Vermutungen soll ihr Sohn Nick Reiner (32) für den zweifachen Mord verantwortlich sein. Heute, am 17. Dezember, soll er deshalb erstmals vor Gericht erscheinen, nachdem die Anklage am Dienstag offiziell erhoben wurde. Schauplatz ist, wie ABC7 Eyewitness News berichtet, das Gerichtsgebäude von L.A. County, wo der Sohn des Regisseurs ohne Kaution in Untersuchungshaft sitzt und von seinem Anwalt Alan Jackson vertreten wird. Auf der Gegenseite steht die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County.

Was genau im Gerichtssaal passiert, ist offen: Ein Plädoyer, eine Terminierung der Anklageverlesung oder abermals eine Verschiebung sind möglich. Zuletzt war Nick aus medizinischen Gründen nicht in den Saal gebracht worden. Die Ermittler werfen dem Drehbuchautor vor, seine Eltern in ihrem Haus in Brentwood mit einem Messer getötet zu haben. Die Leichen des 78-Jährigen und seiner Ehefrau wurden zwei Tage vor der Anklageerhebung entdeckt. Polizeichef Jim McDonnell erklärte gegenüber dem Nachrichtensender: "Dieser Fall ist herzzerreißend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Familie Reiner und ihre Angehörigen, sondern für unsere ganze Stadt."

Nicks Anwalt, Alan Jackson, ist ein prominenter Verteidiger, der in großen Prozessen bereits im Rampenlicht stand. Die Erfahrung wird in diesem Fall besonders wichtig sein. Laut Us Weekly verfolgt der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles eine Anklage wegen zwei Fällen von Mord ersten Grades mit dem besonderen Umstand des Mehrfachmordes. Bei einer Verurteilung könnten Nick 25 Jahre bis lebenslang drohen. Auch eine mögliche Todesstrafe ist nicht auszuschließen.

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

