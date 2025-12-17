Cheryl Hines erinnert sich an Zusammenarbeit mit Rob Reiner

Cheryl Hines (60) hat auf Instagram bewegende Worte für Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner veröffentlicht. In ihrem Post beschreibt Cheryl, wie sie das Paar vor 31 Jahren kennenlernte, als sie für die beiden als Assistentin arbeitete. "Der Verlust von Rob Reiner und Michele Singer Reiner ist verheerend. Ich lernte sie vor 31 Jahren kennen, als ich begann, für sie als Assistentin zu arbeiten, und liebte sofort ihre Großzügigkeit, ihren Humor und ihre unerschütterliche Inspiration", schrieb die "Curb Your Enthusiasm"-Darstellerin. Sie teilte zudem ein Foto, auf dem Rob die Arme um Cheryl und Michele legt, alle drei lächelnd. "Dieses Bild bleibt mir im Gedächtnis", schrieb Cheryl zu dem Schnappschuss. Der Anlass ist tragisch: Rob und Michele wurden am 14. Dezember in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden.

In den Ermittlungen der Polizei steht aktuell der Sohn des Paares, Nick Reiner (32), im Fokus. Nick, der öffentlich immer wieder über seine früheren Suchtprobleme gesprochen hatte, wurde unter Mordverdacht festgenommen. Bereits 2016 hatte Nick in einem Interview mit dem Magazin People offenbart, dass er zeitweise obdachlos war, nachdem er sich gegen erneute Therapiebehandlungen entschieden hatte. Im Haus der Reiners trafen nach der schrecklichen Nachricht zahlreiche Freunde ein, darunter Billy Crystal (77). Ein Nachbar berichtete ABC 7 Los Angeles, dass Billy sichtbare Tränen in den Augen gehabt habe. Auch Larry David, Cheryls Kollege aus "Curb Your Enthusiasm", gehörte zu den ersten, die vor Ort eintrafen.

Rob und Michele waren seit 1989 verheiratet und hatten sich sieben Monate nach ihrem Kennenlernen am Set von "Harry und Sally" das Jawort gegeben. Die Fotografin begleitete einige von Robs Filmen hinter der Kamera, während der Regisseur mit Kultwerken wie "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "Die Braut des Prinzen", "Misery" und "Eine Frage der Ehre" Filmgeschichte schrieb. Cheryl, die heute mit Robert F. Kennedy Jr. (71) verheiratet ist, betonte in ihrem Posting, dass das Vermächtnis der beiden in den "unzähligen Menschen" weiterlebe, deren Leben sie berührt hätten.

Getty Images Cheryl Hines, Schauspielerin

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

