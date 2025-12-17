Rührendes Video: Kevin Bacon trauert um Rob Reiner (†78)

Kevin Bacon (67) hat mit einem emotionalen Video auf Instagram seine Trauer um den verstorbenen Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner bekundet. Das Paar wurde am Wochenende in Los Angeles ermordet aufgefunden. Der gemeinsame Sohn Nick Reiner (32), der derzeit nicht verhandlungsfähig ist, steht unter Mordverdacht. Laut verschiedenen US-Medien soll es kurz vor der Tat einen heftigen Streit zwischen Nick und seinem berühmten Vater gegeben haben. Kevin erinnert sich in seinem Beitrag daran, wie Rob ihm eine bedeutende Rolle im Drama "Eine Frage der Ehre" gab und beschreibt die Zusammenarbeit als eine der besten Erfahrungen seiner Karriere. "Es war eine magische Zeit", sagt der Schauspieler.

Kevin schildert in seinem Clip, wie viel ihm die Zusammenarbeit mit Rob bedeutete, da Reiners "This Is Spinal Tap" sein absoluter Lieblingsfilm sei. Am Set von "Eine Frage der Ehre" habe Reiner eine Atmosphäre geschaffen, in der hart gearbeitet wurde, aber trotzdem alles "sicher, angenehm und lustig" gewesen sei. Besonders die gemeinsamen Mittagspausen sind Kevin in Erinnerung geblieben: Jeden Tag habe er mit Rob und Michele gegessen, oft sei auch seine Frau Kyra Sedgwick (60) vorbeigekommen, damals schwanger mit Sohn Travis. Am Ende des Videos sagt er: "Ich sende heute allen Liebe, die ihn kannten, denn ich weiß, dass heute jeder trauert." Kyra kommentierte unter dem Post schlicht: "Schön gesagt, mein Schatz."

Für viele Hollywood-Stars war Rob ein wichtiger Begleiter – beruflich wie privat. Demi Moore (63), die mit Kevin in "Eine Frage der Ehre" vor der Kamera stand, schrieb auf Instagram, es gebe "keine Worte" für den Schmerz über den Verlust von Rob und Michele. Sie erinnerte daran, dass ihre Kinder gemeinsam mit den Reiner-Kindern aufwuchsen und ihre Leben über Jahre eng miteinander verflochten waren. Rob und Michele hatten zusammen die drei Kinder Jake, Nick und Romy. In Interviews sprachen Rob und Michele früher offen über Nicks schwere Suchtprobleme, ihre Sorgen als Eltern und die gemeinsame Arbeit an dem Film "Being Charlie", in dem Vater und Sohn ihre Geschichte verarbeiteten. Nun trauert die Filmwelt nicht nur um einen prägenden Regisseur, sondern auch um ein Paar, das Freunde und Kollegen als warmherzig und nahbar beschreiben. Kevin spricht somit sicher vielen aus dem Herzen, wenn er seinen Clip mit den Worten beendet: "Heute ist ein trauriger Tag. Danke für alles, Rob."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Bacon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Tom Cruise, Rob Reiner, Demi Moore und Kevin Bacon

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City