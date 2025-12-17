"In aller Freundschaft" macht am Freitag Weihnachtspause

Die Fans von In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte müssen kurz tapfer sein: Am Donnerstag, dem 18. Dezember, verabschiedet sich die Serie mit der Folge "Frischer Wind" um 18.50 Uhr in die Weihnachtspause. Im Mittelpunkt steht Leon Harpin, gespielt von Lukas von Horbatschewsky, der mit einer ALS-Diagnose lebt und auf einen Platz in einer Patientenstudie hofft. Dr. Leyla Sherbaz, dargestellt von Saman Afrashteh, und Assistenzarzt Olli Probst, gespielt von Arne Kértesz, setzen alles daran, ihm die Teilnahme zu ermöglichen.

Wer die Feiertage nicht ohne die jungen Ärzte verbringen will, bekommt Ersatz: Am Dienstag, dem 23. Dezember, läuft um 14 Uhr im Ersten der Langfilm "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Adventskind" als Wiederholung und liefert besinnliche Klinikmomente für den Nachmittag. Danach heißt es noch ein wenig gedulden: Am Donnerstag, dem 8. Januar, geht es regulär mit neuen Folgen weiter.

Für treue Zuschauer sind vertraute Gesichter ein besonderer Reiz der Reihe. Zuletzt sorgten kurzzeitige Rückkehrer und Familienbande am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt für Gesprächsstoff, als Milena Straube als Dr. Rebecca Krieger zu Besuch kam und alte Dynamiken wieder aufleben ließ. Die Schauspielerin stattete ihrer Schwester Julia Berger, gespielt von Mirka Pigulla (40), und ihrem Vater Wolfgang Berger, dargestellt von Horst Günter Marx, in der Folge "Festhalten" einen Besuch ab.

Anzeige Anzeige

Der "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas von Horbatschewsky, "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Imago Milena Straube, Schauspieler

Anzeige