Jeanette Hain reist mit dem Trampolin im Gepäck um die Welt

Jeanette Hain (56) sorgt mit einer ungewöhnlichen Reisebegleitung für Aufsehen: Die Schauspielerin hat bei ihren Trips ein Trampolin im Gepäck – zumindest in ihren disziplinierten Lebensphasen. Wie sie in Berlin laut Bild erklärte, hängt die Mitnahme des Sportgeräts stark von ihrer Lust ab: "Das hängt stets von meiner persönlichen Lust und Laune ab, mich überhaupt dem Sport hinzugeben und ob mein Charakter, den ich gerade spiele, überhaupt irgendetwas mit Fitness am Hut hat." Aktuell ist Jeanette in dem ARD-Thriller "Spurlos in Venedig" zu sehen, in dem sie die Rolle einer mächtigen Unterwelt-Patin übernimmt.

Die Schauspielerin räumt ein, dass der sportliche Begleiter nicht gerade Handtaschenformat hat. "Ja, es passt nicht wirklich in die Handtasche, aber du kannst es dir bei einem Durchmesser von etwa einem Meter prima in einer Spezialtasche um die Schulter hängen und an die entlegensten Orte der Welt schleppen", heißt es weiter. Ob sie das Mini-Trampolin wirklich immer dabeihat, macht sie von Stimmung, Disziplin und sogar von der Figur ihrer aktuellen Rolle abhängig. "Immer wäre geschummelt", erklärt Jeanette. Selbst Sportmuffel könnten damit ins Schwitzen kommen und sich danach besser fühlen. "Es gibt dazu eine faszinierend überzeugende Studie der Raumfahrtbehörde NASA, für alle, die wahres Interesse hegen", erklärte sie demnach.

Abseits des Sets klingt das nach einer sehr persönlichen Routine: Wenn Jeanette zwischen Drehs unterwegs ist, setzt sie offenbar auf kurze, fröhliche Einheiten, die den Kopf frei machen und den Körper in Schwung bringen. "Das Trampolin ist das ideale Trainingsgerät für Körper und Seele […] und macht umwerfend gute Laune", meint sie zudem laut Bild. Dass sie das Gerät wie eine Tasche über die Schulter wirft und mitnimmt, verrät neben Pragmatismus auch eine Vorliebe für unkomplizierte Routinen, die sich flexibel in den Alltag zwischen Dreh, Promo und Heimweg einfügen lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeanette Hain bei der Verleihung des 75. Deutschen Filmpreises im Theater am Potsdamer Platz in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeanette Hain beim Opus Klassik im Konzerthaus Berlin, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeanette Hain in Berlin, Juli 2025

Anzeige