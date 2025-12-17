Bei Mariah-Carey-Konzert: Fan fängt Stress mit Rihanna an

Mit unfreundlichen Worten hat Rihanna (37) beim Konzert von Mariah Carey (56) sicher nicht gerechnet. Die Sängerin besuchte eine Show ihrer Kollegin und schien großen Spaß zu haben. Das zeigen Videos, die derzeit bei X kursieren. Allerdings finden die Zuschauer hinter Rihanna das gar nicht so spaßig. Die Clips zeigen, wie sie begeistert von ihrem Stuhl aufsteht, als Mariah den Song "We Belong Together" singt. Hinter ihr beschwerte sich ein weiterer Konzertbesucher und fordert sie auf, sich wieder hinzusetzen. Die Aufnahmen halten aber auch fest, dass RiRi sich das nicht gefallen ließ: Zu sehen ist, wie sie sich umdreht und der anderen Person eine Ansage macht.

Die Videos werden fleißig geteilt und kommentiert. Dabei scheinen die meisten User allerdings auf Rihannas Seite zu stehen. Unter anderem schreibt ein Nutzer zu dem Clip: "Das Selbstbewusstsein zu besitzen, Rihanna anzuschreien, sie solle sich hinsetzen, während sie Mariah feiert, ist wild." Andere bewundern die Gelassenheit, mit der die 37-Jährige dem Kritiker begegnet. So nachsichtig ist aber nicht jeder, denn das Thema, auf Sitzplätzen zu stehen, ist unter Konzertgängern immer wieder ein heiß diskutiertes. So gibt es auch Kommentatoren, die der Meinung sind, Rihanna nutze ihren Promi-Status, um sich das Recht herauszunehmen, den anderen die Sicht zu versperren.

Rihanna dürfte die Kritik an ihrer Person relativ egal sein. Sie hält sich bereits seit 20 Jahren im Musikbusiness und hat eine treue Fangemeinde. Im August dieses Jahres feierte sie das Jubiläum ihres Debütalbums "Music of the Sun". Bei Instagram erinnerte sie sich emotional an ihre Anfänge: "20 Jahre loyaler, hingebungsvoller Fans, die niemals von meiner Seite gewichen sind." Auch heute ist Rihanna noch ein angesehener Popstar. Aber nicht nur das: Privat konnte sie ebenfalls zur Ruhe kommen. Seit 2020 ist sie mit dem Rapper A$AP Rocky (37) liiert. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Nach den beiden Söhnen RZA (3) und Riot Rose kam erst vor wenigen Monaten Töchterchen Rocki Irish zur Welt.

Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Bei den Gotham Film Awards in New York: A$AP Rocky und Rihanna am roten Teppich

Könnt ihr die Reaktion des Zuschauers auf Rihanna verstehen? Nein, wenn man ein Konzert wirklich genießt, kann man nicht nur sitzen bleiben. Ja, es ist rücksichtslos und unhöflich, auf Sitzplätzen einfach aufzustehen. Ergebnis anzeigen