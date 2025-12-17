Platz eins: "Wake Up Dead Man" erobert die Netflix-Charts

Nur drei Tage nach dem Netflix-Start hat Daniel Craig (57) mit dem Krimi "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" die Spitzenposition der englischen Filmliste übernommen – und damit Konkurrenz wie "Jay Kelly" mit George Clooney (64) und Adam Sandler (59) hinter sich gelassen. Der neue Fall von Regisseur Rian Johnson (52) verzeichnete 20,2 Millionen Aufrufe und setzte sich damit klar an die Chartspitze. "My Secret Santa" holte in seiner zweiten Woche starke 16,2 Millionen und schob sich auf Platz zwei, während die romantische Komödie "A Merry Little Ex-Mas" mit Alicia Silverstone (49) und Oliver Hudson (49) auf Platz zehn für Feiertagslaune sorgte. In den Seriencharts führt "Man vs. Baby" mit Rowan Atkinson (70) die englische TV-Liste an, dicht gefolgt von der Doku-Serie "Sean Combs: The Reckoning" auf Platz zwei.

Hinter den Zahlen steckt eine breite Streaming-Welle pünktlich zur Festzeit: "Jay Kelly" hält sich in Woche zwei weiter wacker und belegt Platz drei der Filmliste. Parallel dominiert auf der TV-Seite Comedy und True Crime gleichermaßen. "Man vs. Baby" bringt mit 19,1 Millionen Aufrufen Slapstick-Nervenkitzel in die Wohnzimmer, während "Sean Combs: The Reckoning" mit 17,9 Millionen Aufrufen für Gesprächsstoff sorgt. Die vierteilige Reihe der Regisseurin Alexandria Stapleton, produziert von Curtis "50 Cent" Jackson (50), zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Sean "Diddy" Combs (56) aus den Tagen vor seiner Verhaftung im Jahr 2024 und ergänzt sie um Einblicke ehemaliger Weggefährten aus der Musikbranche. Dazu brummt das Festtagsprogramm: "A Merry Little Ex-Mas" erzählt vom frisch geschiedenen Ex-Paar, das mit neuen Dates und alter Familie durch die Feiertage taumelt.

Für Fans von Rians Reihe ist "Wake Up Dead Man" die Rückkehr zu Benoit Blancs markanter Spürnase – erneut verkörpert von Daniel, der diesmal in einem düsteren Kirchen-Setting ermittelt. An seiner Seite steht Josh O'Connor (35) als junger Priester, während ein Starensemble von Glenn Close (78) über Josh Brolin bis Andrew Scott (49) und Mila Kunis (42) die Verdächtigen-Galerie füllt. Der Mix aus cleveren Twists, trockenem Humor und eleganter Ensemble-Dynamik hat dem Film schon zum Start in den Kinos einen Buzz verschafft, der nun im Stream zu einem Massenphänomen geworden ist. Bei so viel Krimi-Glanz, Weihnachtskomödien und nostalgischem Slapstick finden Zuschauer derzeit für jeden Couch-Abend den passenden Ton.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rian Johnson und Daniel Craig bei der Special Screening von "Wake Up Dead Man" im SVA Theater in New York

Anzeige Anzeige

Ana Blumenkron / Netflix © 2025 Rowan Atkinson als Trevor Bingley in "Man vs Baby"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rian Johnson bei der Premiere von Netflix' "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" in Los Angeles