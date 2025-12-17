Heidi Klum schildert Joberfahrung: "Er schrie, ich weinte"

Heidi Klum (52) erzählt im Interview mit Elle von ihren beruflichen Anfängen und schildert dabei eine Szene, die in ihr bis heute nachhallt: Das Model erinnert sich an ein Brautmoden-Shooting, bei dem ein offenbar cholerischer Fotograf ihr Lachen scharf kritisierte und sie vor Ort hart anging. "Er schrie mich an. Ich musste weinen", berichtet die gebürtige Bergisch Gladbacherin. Das Fotoshooting fand in ihren frühen Jahren statt – vor ihrer großen internationalen Karriere –, als sie noch regelmäßig für ein Brautmagazin arbeitete. Die unverblümte Kritik sei damals extrem schmerzhaft gewesen, doch schon bald entpuppte sich diese Erfahrung als prägender Moment, der Heidis Selbstvertrauen und ihre innere Stärke nachhaltig formen sollte.

Im Gespräch mit Elle erinnert sich die vierfache Mutter, wie sie nach dem Vorfall reagierte: Anstatt in Selbstzweifeln zu zerfließen, setzte sie sich zu Hause vor den Spiegel und übte ihr Lächeln – wieder und wieder. Dabei entwickelte sie schließlich genau jenes Lachen, das später zum international gefeierten Markenzeichen der Moderatorin und Unternehmerin wurde. Heidi betont, sie habe durch das Erlebnis mit dem schreienden Fotografen gelernt, sich von Kritik nicht bremsen zu lassen, sondern sie als Motor zu nutzen. Diese Haltung habe sie über Jahrzehnte durch die Mode- und Medienwelt getragen.

Privat zeigt sich Heidi seit Jahren als Familienmensch, der enge Bindungen pflegt und Erfolgsstationen gerne mit ihren Liebsten teilt. Die Influencerin und Unternehmerin bezieht ihre Community oft in ihren Alltag ein, von gemeinsamen Projekten mit ihren Kindern bis zu Momenten hinter den Kulissen. Wer sie länger verfolgt, weiß: Das unverwechselbare Lachen gehört zu ihrem öffentlichen Auftritt wie ihre Direktheit und ihr Sinn für gute Unterhaltung. Dass dieses Markenzeichen aus einer emotionalen Verletzung heraus entstand, verleiht der Geschichte eine persönliche Note – und erklärt, warum Heidi bei allem Glamour selten die Bodenhaftung verliert.

Getty Images Heidi Klum, Mai 2025

IMAGO / Bestimage Heidi Klum im Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum im Januar 2025 in Beverly Hills