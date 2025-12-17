So erfolgreich waren K-Pop-Stars Rosé und Co. 2025

Rosé (28) von BLACKPINK hat 2025 mit ihrer Single "APT." nun einen echten Meilenstein gesetzt. Der Song erreichte in den aktuellen Billboard-Jahrescharts Platz 9 der "Hot 100" und führte sowohl die "Global 200" als auch die "Global Excl. U.S."-Charts an. Damit gilt Rosé jetzt als eine der erfolgreichsten K-Pop-Künstlerinnen weltweit. Zudem kletterte ihr Debütalbum "Rosie" laut Allkpop auf Platz 112 der Billboard 200. Neben Rosé konnte sich nur Jimin (30) von BTS als Solokünstler in den "Hot 100" platzieren: Sein Track "Who" aus seinem zweiten Soloalbum landete auf Platz 57.

Auch andere K-Pop-Künstler und Projekte erzielten laut Allkpop in diesem Jahr beachtliche Erfolge. Besonders der Original-Soundtrack zum Netflix-Film "KPop Demon Hunters" sorgte für jede Menge Begeisterung. Der Song "Golden" von HUNTR/X erreichte Platz 25 der "Hot 100", während "Your Idol" von Saja Boys auf Platz 54 landete. Weitere Tracks des Soundtracks, darunter "Soda Pop" und "Takedown", schafften es ebenfalls in die Charts. Der Soundtrack selbst kletterte sogar auf einen beeindruckenden 13. Platz der Billboard 200.

Rosé, seit Jahren das internationale Aushängeschild des K-Pop, glänzt nicht nur als Solokünstlerin. Mit BLACKPINK füllt sie regelmäßig ausverkaufte Arenen weltweit und sammelt Fans auf allen Kontinenten. Für ihren prägenden Beitrag zur Popkultur wurde sie vor Kurzem sogar mit der Presidential Citation bei den 16. Korean Popular Culture and Arts Awards geehrt. K-Pop-Fans können sich also nicht nur über ihre Hits, sondern auch über die stetig wachsende Erfolgsgeschichte der Szene freuen.

Getty Images Rosé, K-Pop-Star

Netflix Jinu und Rumi, "KPop Demon Hunters"

Getty Images Rosé, Jennie, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

