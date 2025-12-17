Cardi B zeigt flachen Bauch einen Monat nach Entbindung

Vor einem Monat wurde Cardi B (33), die mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar heißt, erneut Mutter, doch schon jetzt präsentiert sich die Rapperin mit beneidenswert flachem Bauch. In einem Selfie, das sie in ihrer Instagram-Story teilte, trug die 33-Jährige ein knappes Kunstfell-Crop-Top. Währenddessen stylt Tokyo Stylez, bekannt als Künstlerin für Perücken und Frisuren, Cardi Bs wilde Lockenpracht. Im Clip singt die Rapperin gut gelaunt – Cardi wirkt rundum in Topform. Und weil ihr Look offenbar so gut ankam, legte sie im Feed direkt mit ein paar bauchfreien Pics nach.

Neben ihrem schnellen Comeback zur alten Figur hat Cardi auch beruflich einiges vor sich. Im Februar startet ihre "Little Miss Drama Tour", bei der sie ihr zweites Studioalbum "Am I the Drama?" live präsentieren wird. Der Longplayer belegte bei Veröffentlichung vor zehn Wochen Platz eins der Billboard 200 Charts. Doch zuvor wird sie als Gastjurorin in der neuen Staffel von RuPaul's Drag Race auftreten, die Anfang Januar anläuft. Zudem fiebert sie den diesjährigen Grammy Awards entgegen, bei denen sie in der Kategorie "Best Rap Performance" nominiert ist.

Abseits der Musik unterstützte Cardi kürzlich stolz den Vater ihres vierten Kindes, den Football-Profi Stefon Diggs, auf der Kunstmesse Art Basel in Miami. Dort stellte er seine Möbelmarke Si Vis Pacem vor, darunter Sitzbänke und Spiegel mit Koyotenfellrahmen. "Sooo dope zu sehen, wie mein Baby eine neue Möbelkollektion vorstellt!", schwärmte die Musikerin in den sozialen Medien. Auch privat läuft es rund: Stefon Diggs, bereits zweifacher Vater aus früheren Beziehungen, unterstützt Cardi bei ihrem ersten gemeinsamen Kind. Mit Humor und Ehrgeiz meistert das Paar Familie und Karriere.

Getty Images Cardi B im September 2025 in New York

https://www.instagram.com/p/DSBi4RmDD-a/?img_index=1 Cardi B bauchfrei bei Instagram

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025