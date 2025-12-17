Oliver Pocher feiert Xavier Naidoos Comeback auf Instagram

Oliver Pocher (47) sorgt mit einem Instagram-Post für Aufsehen. Der Comedian jubelt über die Rückkehr von Xavier Naidoo (54) und lässt keine Zweifel daran, wie groß seine Begeisterung ist. "6 Jahre warten!", schreibt Oliver. Dann legt er nach: "Da ist er wieder!" Zur Krönung nennt er den Mannheimer Musiker "den mit Abstand BESTEN SÄNGER, den wir in Deutschland haben!" und schließt mit einer klaren Botschaft: "Sie haben versucht zu canceln, aber Talent und Können setzt sich immer durch!"

Dass Oliver in seinem Post das Wort "canceln" nutzt, verstärkt die Signalwirkung seiner Zeilen. Der Entertainer spielt damit auf die heftigen Kontroversen rund um den Sänger an. Frühere Aussagen und Auftritte von Xavier hatten für breite Diskussionen gesorgt. Nun präsentiert Oliver den Musiker seinen eigenen Followern als Ausnahmestimme, die sich trotz aller Kritik durchgesetzt habe. Die hohe Zahl an Reaktionen in kurzer Zeit zeigt, wie stark das Thema die Community beschäftigt. Viele posten Herz-Emojis oder zustimmende Kommentare und scheinen Olivers Euphorie über das Comeback des Sängers zu teilen. Doch auch kritische Stimmen werden unter dem Video laut. Einige sind der Meinung, ein "abgelesenes Statement" reiche nicht als Entschuldigung für die Fehltritte des Sängers aus. Xavier fiel unter anderem durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien negativ auf, weshalb sein Comeback trotz öffentlicher Entschuldigung als umstritten gilt.

Oliver ist bekannt für seine Schlagfertigkeit und ein Publikum, das sich aus Liebhabern wie auch Kritikern zusammensetzt. Auch Xavier ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, mit seiner Persönlichkeit zu polarisieren. Trotz der Skandale, die seine Karriere begleitet haben, gilt er als einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands. Oliver und Xavier kennen sich durch ihre Teilnahme an verschiedenen TV-Shows, Musikformaten und Preisverleihungen. Sie schätzen und mögen sich. Der umstrittene Sänger trat sogar bei Olivers Hochzeit mit Sandy Meyer-Wölden (42) auf. Von diesem Auftritt schwärmt das Ex-Paar noch heute, wie es im gemeinsamen Podcast verriet. Dass Oliver nun so offen Partei für Xavier ergreift und sein Comeback mit so viel Pathos feiert, zeigt, dass die Verbindung der beiden Entertainer auch jenseits von Kameras und Bühnen Bestand hat.

Imago Oliver Pocher in Berlin im September 2025

Getty Images Xavier Naidoo, Musiker

Instagram / oliverpocher Xavier Naidoo und Oliver Pocher, im April 2024