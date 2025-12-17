Ungeschminkt und strahlend: Julia Roberts verblüfft Fans

Julia Roberts (58) sorgt mit einem seltenen Schnappschuss auf Instagram für Staunen: Die Schauspielerin zeigt sich völlig ungeschminkt und ganz entspannt – und hält dabei das neue Fotobuch "Natura Sacra" von Freund und Starfotograf Alexi Lubomirski in die Kamera. Gepostet wurde das Selfie am 16. Dezember, aufgenommen offenbar zuhause, mit offenem, mittig gescheiteltem Blondhaar und einem grauen Kaschmir-Cardigan. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten: Viele feiern Julia für ihren natürlichen Look und die lässige Pose mit dem XXL-Bildband im Arm. Parallel ist ihr neuer Film "After The Hunt" gerade angelaufen, und der Post kommt mitten in einer Phase, in der sie ohnehin viel öffentlich präsent ist.

Denn auf der jüngsten Pressetour setzt Julia den roten Teppich ganz bewusst auf "geliehen von den Jungs": weite Anzüge, maskuline Schnitte, Oversize-Blazer. Ein Stil, der zu ihr passt und Erinnerungen weckt – allen voran an den denkwürdigen Auftritt bei den Golden Globes 1990, als sie im grauen Giorgio-Armani-Suit den Preis als Beste Nebendarstellerin für "Magnolien aus Stahl" entgegennahm, so Page Six. In diesem Herbst zeigte sie bei den Gotham Awards einen lila Polka-Dot-Anzug, trug bei "The Late Show with Stephen Colbert" erneut klassisches Grau und erschien zur New York Fashion Week im schwarzen Oversize-Blazer mit weiter Hose.

Hinter dem lässigen Insta-Moment steckt auch ein privater Touch: Alexi Lubomirski, dessen Buch Julia in die Kamera hält, begleitet viele prominente Projekte, und die Schauspielerin unterstützt seine Arbeit mit sichtbarer Freude. Julia pflegt seit Jahren einen engen Draht zu ihrer Stylistin Elizabeth Stewart, die ihren Hang zu klaren Silhouetten und zeitlosen Stoffen versteht und mit ihr gerne Referenzen aus den 90ern aufgreift. Abseits der Premierentermine verbringt die dreifache Mutter viel Zeit mit ihrer Familie und teilt nur dosiert Einblicke – umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn sie es doch tut. Dass sie nun ohne Make-up strahlt, passt zu dem Bild, das Fans nach Jahrzehnten lieben: nahbar, humorvoll und mit einer Prise Nostalgie, die ihre frühen Karrierekapitel liebevoll anklingen lässt.

Getty Images Julia Robert 2025

Instagram / juliaroberts Julia Roberts ohne Make-Up

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin