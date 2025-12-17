Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Neumann ist glücklich vergeben

Larissa Neumann zeigt ihr neues Liebesglück und macht es ganz offiziell: Auf Instagram teilt die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin kurz vor Jahresende romantische Fotos mit einem bislang unbekannten Mann. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden offenbar im Skiurlaub und zeigen die beiden beim leidenschaftlichen Kuss auf der Piste sowie eng umschlungen im Liegestuhl im Schnee. Zu den winterlichen Schmusebildern schreibt Larissa vielsagend: "Noch ein kleiner Hard-Launch dieses Jahr..." Wo genau das Turtel-Skigebiet liegt und wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät die Influencerin bisher nicht, doch die Botschaft ist klar: Larissa ist wieder vergeben und will ihre Liebe nun mit allen teilen.

Zwischen Skihelmen, Pistenpanorama und flauschigen Jacken liefert die Influencerin damit ihren persönlichen Jahresabschluss in Sachen Herzklopfen. Dass sie ihren Partner (noch) nicht zeigt, scheint Absicht zu sein – der Fokus liegt klar auf dem Moment. In den Kommentaren häufen sich Glückwünsche aus der Szene. Georgina Fleur (35) schrieb unter den Post "Ihr Süßen", Alessandra Wichert (29) ergänzte: "Alles Glück der Welt euch!" Auch Fans feiern den Schritt, viele loben die lässige Verkündung ohne großes Tamtam. Details zu der Beziehung, etwa wie lange die beiden schon zusammen sind oder wo die Bilder genau entstanden, verriet Larissa nicht. Stattdessen sprechen die Bilder – und das Timing kurz vor Silvester – für sich.

Vor zwei Jahren kämpfte sich die Influencerin bei der Miss-Germany-Wahl unter die Top Ten. Damals erklärte sie: "Ich habe schon viel Mist vor Kameras und in der Öffentlichkeit gemacht, aber dieses Mal habe ich mich richtig erwachsen gefühlt", und ließ ihre Fans an ihrer persönlichen Entwicklung teilhaben. Mit ihrer Mission, mehr Bewusstsein für alleinerziehende Eltern zu schaffen, traf sie den Nerv vieler. "Ich selber bin bei meiner Mama aufgewachsen und sie hat immer alles für mich gegeben. Dennoch weiß ich, wie hart es sowohl für Eltern als auch für Kinder sein kann, so aufzuwachsen, und meines Erachtens wird darüber zu wenig geredet", betonte die ehemalige Kandidatin im Netz.

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann in New York City

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann und ihr Partner, Dezember 2025

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Influencerin