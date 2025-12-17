Lily Collins verzaubert Paris im gewagten schwarzen Kleid

Glanz, Blitzlicht und ein Hauch Drama: Am Montagabend, den 15. Dezember, feierte die Weltpremiere der fünften Staffel von Emily in Paris im ehrwürdigen Le Grand Rex in Paris – und Lily Collins (36) stahl allen die Show. Die Schauspielerin erschien in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Kleid mit Beinschlitz, dazu funkelnde Diamantkette und passende Ohrstecker. An ihrer Seite posierten Ashley Park (34) in feurigem Rot und Minnie Driver (55) in einer glitzernden Robe, während Lucien Laviscount (33) im roten Samtblazer mit weißem Hemd lässige Eleganz zeigte. Zusammen gaben die Stars auf dem roten Teppich lachend Selfies, bevor es zum Screening ging – ein Vorgeschmack auf die neue Staffel, die bereits am Donnerstag, 18. Dezember, bei Netflix startet.

Inhaltlich schlägt das Serienkapitel einen neuen Kurs ein: Emily Cooper, gespielt von Lily, lenkt nun die Geschicke der Agence Grateau in Rom. Der Trailer verspricht neben opulenten Looks viel Herzklopfen, Bürointrigen und mindestens eine überraschende Wendung. Laut offizieller Zusammenfassung gerät eine große Idee aus dem Ruder, mit Folgen für Karriere und Gefühle, so Mirror. Gleichzeitig taucht Emily tiefer in ihr Leben zwischen Dolci, Dolce Vita und Deadlines ein, bis ein Geheimnis eine ihrer engsten Beziehungen ins Wanken bringt. Gedreht wurde überwiegend in Rom und Venedig, doch Paris bleibt als Sehnsuchtsort präsent – inklusive einer Szene, in der Emily einem unhöflichen Radfahrer auf perfektem Französisch Paroli bietet und sich schmunzelnd als vermeintliche Pariserin bestätigt fühlt.

Abseits der Leinwand spielt das Ensemble mit Stil und Story gleichermaßen. Lily, die auch als Autorin und Model in Erscheinung tritt, hat ein Faible für elegante Vintage-Anklänge und setzt bei Premieren oft auf klare Silhouetten mit einem Twist – gestern war es der tiefe Ausschnitt plus Diamantglanz. Ashley, die on- und off-screen für farbige Looks steht, setzt gerne Kontraste zu Lilys Schwarz, während Minnie mit zeitlosen, glitzernden Stoffen ihre Bühne findet. Lucien, mit smarten Tailoring-Momenten in kräftigen Tönen, sorgt derweil regelmäßig für Gesprächsstoff, da er derzeit als möglicher nächster James-Bond-Darsteller gehandelt wird. Schon in den Tagen zuvor machte die Crew mit einer stilvollen Stippvisite in Italien Lust auf mehr – eine glamouröse Reise, die nun in Paris ihr funkelndes Ziel erreicht hat.

Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris"

Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris" 2025

Getty Images Cast und Team von "Emily in Paris" 2025