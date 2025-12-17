Trash-TV-Angriff: Chris Töpperwien rechnet mit Kollegen ab

Chris Töpperwien (51) kehrt zurück ins Trash-TV – und lässt es gleich krachen. Der Reality-Star, den viele als "Currywurstmann" kennen, ist seit Mitte Dezember bei Reality Backpackers in Peru am Start, gemeinsam mit Marlisa Rudzio (36), Daymian Weiß, Brenda Brinkmann, Laurenz Pesch, Kate Merlan (38), Elsa Latifaj und Sinan Cakin. Doch statt harmonischer Backpacker-Laune gibt es frostige Stimmung. Chris teilte gegenüber Bild ordentlich aus: "Ich kannte niemanden von diesen Vögeln", sagte er. Er habe einige der Mitreisenden nur flüchtig aus früheren TV-Formaten auf dem Schirm gehabt. Auf der Route durch das südamerikanische Hochland, wo die Nächte kalt werden, knisterte es dann nicht nur wegen der Temperaturen.

Inhaltlich legt der Unternehmer noch nach. "Die können alle weder vernünftig Deutsch sprechen, noch benehmen die sich, wie sich das gehört. Denen hätte ich schon längst die Ohren langgezogen und das Handy weggenommen", macht Chris klar. Er kritisiert, dass viele junge Menschen zu stark auf ihre Smartphones fixiert seien und dabei das reale Leben aus den Augen verlören. Gleichzeitig räumt der Wahl-Amerikaner offen ein, warum er überhaupt mitmacht: "Na ja, in erster Linie wegen des Geldes, das auf das Sparkonto meines Sohnes fließt. Und ich wollte mal wieder rauskommen." Wohlfühlfaktor Peru? Fehlanzeige. "Scheißkalt! Ich hab mir da den Arsch abgefroren", schilderte Chris und ließ durchblicken, dass er so ein Abenteuer höchstens in warmen Gefilden wiederholen würde.

Als feste Größe auf der Trash-TV-Landkarte wagt Chris den Vergleich mit seinen jüngeren Kollegen: Während er bereits in Formaten wie Goodbye Deutschland und Promis unter Palmen zu sehen war, sind einige seiner Mitstreiter noch relativ neu im Reality-TV. Die Besetzung der aktuellen Staffel von "Reality Backpackers" spricht Bände: Neben ihm stehen etwa Kate Merlan, bekannt aus mehreren Reality-Formaten, oder das Duo Laurenz und Brenda, derzeit bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Auch in seiner neuen Show bleibt Chris seinem Ruf treu – mit direkten Worten und einer ordentlichen Portion Eigenwilligkeit.

ActionPress Chris Töpperwien, TV-Star

Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg, November 2025