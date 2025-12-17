"Verwahrlost": Nick Reiner erscheint erstmals vor Gericht

Als zerzaust und optisch deutlich mitgenommen beschreiben amerikanische Medien Nick Reiner (32), als er sich am 17. Dezember erstmals vor Gericht zeigte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Eltern, Starregisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele, am vergangenen Wochenende kaltblütig erstochen zu haben. Nachdem Nicks Anwalt erst gestern erklärt hatte, sein Mandant sei gesundheitlich nicht dazu in der Lage, einem Termin vor Gericht beizuwohnen, wurden heute neue Fakten geschaffen: Der 32-Jährige erschien laut Page Six in "verwahrlostem Zustand" und nahm hinter einer Glasscheibe Platz. Dort saß er weitestgehend regungslos – eingehüllt in Schutzkleidung, die Suizid verhindern soll – und sagte kein Wort.

Die Vorwürfe wiegen schwer, weshalb der Ausgang des Prozesses für den Sohn des gefeierten Regisseurs lebensverändernd sein könnte. Der zuständige Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman erklärte in einer Pressekonferenz, dass Nick im Schuldfall lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe drohe. Der Anwalt des Beschuldigten, Alan Jackson, bat unterdessen das Gericht erneut um Aufschub: Es sei "zu früh", um ein Plädoyer abzugeben, weshalb sich Verteidigung und Anklage auf den neuen Termin einigten. Die Anklageverlesung wurde auf den 7. Januar 2026 vertagt – Nick bleibt vorerst in Los Angeles in Haft.

Hinter den nüchternen Fakten steht eine Familie, die über Jahre immer wieder mit persönlichen Krisen und zwischenmenschlichen Problemen rang. Nick, der laut diverser Medienberichte wiederholt mit Drogenabhängigkeiten kämpfte und zeitweise keinen festen Wohnsitz hatte, arbeitete das schwierige Verhältnis zu seinem Vater bereits in seinem teils autobiografischen Film "Being Charlie" auf. Bekannte beschrieben ihn laut Page Six als verhaltensauffällig und rastlos – eine frühere Yogalehrerin erinnerte sich gar an Nicks "unerschöpfliche" Energie, die ebenfalls mit dem Konsum gewisser Substanzen erklärt werden könnte.

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

