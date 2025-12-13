Wie süß: Das kaufte sich Sandra Sicora vom Promihof-Gewinn

Sandra Sicora (33) hat bei der Realityshow Der Promihof triumphiert und verriet jetzt gegenüber Promiflash, wie sie ihr Preisgeld verwendet hat. Neben großzügigen Geschenken für ihre Familie gönnte sich die Gewinnerin auch eine tierische Anschaffung. Ihre Mutter durfte sich bereits über ein neues E-Bike freuen, und auch das Versprechen an ihren Bruder löst die 33-Jährige ein: "Sobald der richtige Moment kommt, bekommt er von mir ein Auto im Wert von 10.000 Euro." Doch auch für sich selbst hatte die Reality-TV-Darstellerin einen besonderen Wunsch: Sie hat sich einen Hund gekauft.

Neben den Geschenken für ihre Liebsten denkt Sandra ebenfalls an ihre Zukunft und plant, einen Teil des Geldes sinnvoll anzulegen. "Ich werde sehr wahrscheinlich nach einer Immobilie suchen, in die ich das Geld sinnvoll investieren kann", erklärte sie. Mit dem Rest des Gewinns scheint die Zeit nach der Show für sie gut durchgeplant zu sein. Ihre Liebe zu ihrem neuen Vierbeiner genießt sie offenbar besonders, wie sie selbst anmerkt: "Ich verbringe aktuell ganz viel Zeit mit meinem Hund."

Bei "Der Promihof" setzte sich Sandra im packenden Finale gegen drei starke Mitstreiter durch und beeindruckte mit ihrem Ehrgeiz und Können. In einem anspruchsvollen Parcours ließ die Reality-TV-Darstellerin die Männer hinter sich und meisterte selbst die schwierigsten Aufgaben wie das Trinken eines Ekel-Drinks, das Fahren eines Treckers und das Steuern eines Bootes. "Ich wurde als Allererste vom Hof gejagt, habe es wieder zurückgeschafft und habe es jetzt ins Finale geschafft", freute sich die Siegerin nach ihrem Triumph.

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora mit ihrem Hund Peanut, November 2025

RTLZWEI Sandra Sicora, "Der Promihof"-Gewinnerin