Lizzo triumphiert nach Erfolg bei Fatshaming-Anklage

Melissa Viviane Jefferson, besser bekannt als Lizzo (37), hat allen Grund zu jubeln – und hält mit ihrer Freude nicht hinter dem Berg. Auf Instagram reagierte die Sängerin jetzt auf die aktuelle Entscheidung im seit über zwei Jahren laufenden Gerichtsverfahren in Los Angeles: Drei ehemalige Tänzerinnen – Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez – hatten sie im Sommer 2023 verklagt und ihr unter anderem Fatshaming vorgeworfen. Genau diese besonders brisante Anschuldigung ist nun vom Tisch. In einem neuen Video feiert die "About Damn Time"-Interpretin den juristischen Erfolg und macht nochmals deutlich, wie genau sich die Dinge damals aus ihrer Sicht zutrugen.

In ihrem Statement bezieht sich Lizzo direkt auf die Anschuldigungen ihrer ehemaligen Background-Tänzerinnen, die behauptet hatten, die Sängerin hätte sie aufgrund ihres Übergewichts entlassen. "Sie wurden nicht gefeuert, weil sie zugenommen haben. Sie wurden gefeuert, weil sie ohne meine Zustimmung private Aufnahmen von mir gemacht und sie an ehemalige Angestellte geschickt haben", erklärt Lizzo. Obwohl die Tänzerinnen diesen Anklagepunkt nun fallen ließen, ist der Rechtsstreit noch nicht ganz vorbei. Andere Punkte der Klage bleiben anhängig, darunter der Vorwurf eines feindseligen Arbeitsumfelds sowie Anschuldigungen zu sexueller Belästigung und Druck bei Ausflügen zu Shows in Amsterdam und Paris zwischen 2021 und 2023.

Hinter dem Prozess steckt für die Musikerin auch ein persönliches Thema. Lizzo wurde in den vergangenen Jahren stets als Stimme für Body Positivity gefeiert und teilte ihre Bühne bewusst mit Tänzerinnen mit unterschiedlichen Körpern. Der Fatshaming-Vorwurf belastete sie daher besonders, wie sie betont: "Dieser Anklagepunkt hat mich seit dem ersten Tag gequält. Es war extrem schwierig, das alles schweigend durchzustehen, aber meine Anwälte haben ihre Sache gut gemacht." Während das Verfahren weiterläuft, richtet die Sängerin ihren Fokus öffentlich auf zwei Dinge: auf ihre Musik – und darauf, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.

