"Will fett werden": Flying Uwe wagt gefährliches Experiment

Auf Social Media ist Flying Uwe (38) seit fast zwei Jahrzehnten als Fitness-Influencer aktiv. Darüber hinaus stellt er sich auch gerne mal der einen oder anderen Herausforderung, wie zum Beispiel 7 vs. Wild oder dem härtesten Radrennen der Welt. Nun plant Uwe aber ein besonders gewagtes Experiment: In einem YouTube-Video kündigt der Creator an, sich von seinem muskulösen Körper und dem gesunden Lifestyle verabschieden zu wollen. "Ich will jetzt etwas sagen, was gegen alles geht, wofür ich stehe: Ich will fett werden", beginnt er sein Video. Uwes Leben bestehe nur aus Disziplin, Fitness und gesundem Essen, jetzt wolle er die Gegenseite kennenlernen – ein sicher ungesundes und nicht ganz ungefährliches Experiment.

Aber was bedeutet das jetzt? Uwe wird seine eigens aufgestellten Regeln völlig über Bord werfen: "Einfach das, was viele Leute machen: einfach gar nichts. Zocken, fressen, fressen, zocken – den richtig dreckigen Lifestyle." In der nächsten Zeit wolle er sich hauptsächlich vor den PC setzen, sich kaum bewegen, beim Lieferdienst Fast Food bestellen und Energydrinks in sich reinkippen – Uwe wolle die Auswirkungen auf seinen Körper und seine mentale Gesundheit testen. Das Experiment werde der Hamburger 24 Stunden mit der Kamera begleiten. Auf seinem YouTube-Kanal sind bereits die ersten Videos abrufbar. Nach nicht mal einem Tag mit dieser Ernährung merke er beim Spaziergang zum Kindergarten seiner Tochter, dass er schnell anfange zu schwitzen. Dabei wird ihm schnell klar: "Wer lebt so? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich fühle mich richtig schlecht."

Auch wenn es sich hier sicherlich um ein nicht ungefährliches Experiment handelt, stärkt Uwes Community ihm den Rücken. Viele unterstützen den Selbstversuch wohl vor allem aus Neugier auf die Auswirkungen. Viele halten das aber auch für keine gute Idee, denn Uwe hatte erst vor kurzer Zeit einen Bandscheibenvorfall und die Fans meinen, er tue sich deshalb keinen Gefallen. Wieder andere merken an, dass das Experiment des 38-Jährigen natürlich nicht repräsentativ für tatsächlich übergewichtige Menschen sei. "Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man sich über Jahre den Speck anfrisst oder innerhalb von wenigen Wochen. Ich habe mit zwei Leuten in einer WG gewohnt, die übergewichtig waren. Der Unterschied war nicht, dass sie sich immer die doppelte Portion Fast Food reingeschoben haben, sondern die kleinen Dinge, wie ein Eiskaffee auf dem Weg zur Arbeit, die Cola zum Mittagessen, ein Stück Kuchen in der Pause..."

Instagram / flyinguwe Flying Uwe spricht bei einer Pressekonferenz, 2025

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer und Sportler

Instagram / flyinguwe Flying Uwe auf seinem Fahrrad