Romy Reiner wusste zunächst nichts vom Tod ihrer Mutter

Ein grausames Detail erschüttert die ohnehin tragische Geschichte um Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner: Nur wenige Stunden bevor das Ehepaar zu einem privaten Dinner bei Barack (64) und Michelle Obama (61) erwartet wurde, sollten die beiden in ihrer Villa in Brentwood eine Massage bekommen. Als die Therapeutin am Tor keine Antwort erhielt, informierte sie laut Mirror offenbar Tochter Romy Reiner (27), die in der Nähe lebt. Romy fuhr mit einer Mitbewohnerin zum Haus, betrat das Anwesen und entdeckte den leblosen Körper ihres Vaters, weshalb sie das Anwesen in Panik verließ.

Wie die New York Times berichtet, wurde Romy erst von einem Sanitäter mit der zweiten Nachricht konfrontiert, dass auch Michele nicht mehr lebt. Polizeichef Jim McDonnell erklärte, Einsatzkräfte seien rasch zu einer Todesermittlung in dem Haus gerufen worden, Ermittler hätten sofort eine umfassende Untersuchung gestartet. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das Ehepaar in ihrem Schlafzimmer durch mehrere Schnittverletzungen brutal ermordet wurde. Der Tat verdächtigt wird ihr Sohn Nick Reiner (32), der nur Stunden nach dem entsetzlichen Fund verhaftet wurde. Während einer vorläufigen Anhörung vor Gericht hat er bislang keine Aussage zu den Vorwürfen gemacht und auf die Einreichung einer Verteidigungsstrategie verzichtet. Sein Anwalt appellierte an die Öffentlichkeit, sich eines verfrühten Urteils zu enthalten, da es sich um einen äußerst komplexen Fall handle.

Romy, die jüngste der Reiner-Geschwister, steht seit Jahren in engem Austausch mit ihren Eltern und zeigte online oft innige Momente aus dem Familienalltag. Ihr Bruder Jake (34) und sie veröffentlichten nach dem ersten Gerichtstermin ein gemeinsames Statement, in dem sie von "unvorstellbarem Schmerz" sprachen und darum baten, Spekulationen mit Mitgefühl zu begegnen. Rob und Michele galten im Freundeskreis als unzertrennlich, lernten sich am Set von "Harry und Sally" kennen und pflegten ein offenes Haus, in dem Freunde und Weggefährten regelmäßig zusammenkamen. Noch am Vorabend der Tat waren sie bei einer Weihnachtsfeier in Los Angeles, begleitet von Nick.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Anzeige Anzeige

Instagram / michelereiner Romy Reiner mit ihrem Bruder Nick Reiner

Anzeige Anzeige

Instagram / michelereiner Jake, Michele und Nick Reiner