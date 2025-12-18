Schon wieder: Olli Pocher veräppelt Christian Wolf im Netz

Oliver Pocher (47) lässt nicht locker: Der Comedian hat auf Instagram ein neues Profil mit dem Namen "christianmoarbywolf" angelegt und dort ein Video veröffentlicht, in dem er seine Nemesis Christian Wolf (30) parodiert. Zu sehen ist, wie Olli mit überzogener Geste und umgedrehter Cap einen Proteinshake mixt und damit den Fitness-Unternehmer karikiert. "Früher war ich eine fette Sau und wurde immer gehänselt in der Schule. Jetzt bin ich aber ein richtig geiler Typ. Warum? Weil ich einfach das richtige Mindset habe und weil ich Proteinshakes zu mir nehme", tönt er in dem Video.

In dem Clip erlaubt sich Olli einige anzügliche Witze auf Kosten von Christian. "Ich bin so geil, dass ich mir manchmal nach dem Wichsen selber auf die Schulter klopfe", sagt er direkt zu Beginn des Clips. Auch Christians Verlobte Romina Palm (26) und ihr gemeinsames Baby Hazel bleiben nicht unerwähnt. Als er mit dem frisch gemixten Proteinshake etwas kleckert, seufzt er: "Irgendeiner muss die Scheiße ja wieder sauber machen... Romina?" Über Baby Hazel und Christians Sohn aus seiner Beziehung mit Ex Antonia Elena scherzt Olli: "Ich habe 2 Kinder, das erste sehe ich nicht wirklich und das zweite, wenn ich mal vom Handy nach oben schaue."

Die Online-Fehde zwischen Olli und Christian ist nichts Neues – mit diesem Clip treibt es der 47-Jährige aber auf die Spitze. Seit Mai zoffen sich die beiden immer wieder im Netz. Schon im Sommer kündigte Olli an, für ein klärendes Gespräch in Person offen zu sein. Kurz darauf schlug Christian zurück, indem er Ollis Ex Amira Aly (33) als Werbegesicht für eine Kampagne der von ihm gegründeten Marke More Nutrition nutzte. Eine persönliche Konfrontation lehnte der Influencer darüber hinaus ab.

Collage: Imago, Imago Collage: Oliver Pocher und Christian Wolf

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer