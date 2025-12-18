Gerichtsprozess: Entschuldigte sich Oliver bei Anne Wünsche?

Anne Wünsche (34) hat nach ihrem gewonnenen Gerichtsprozess gegen Oliver Pocher (47) zum aktuellen Stand der Dinge Stellung genommen. Die beiden standen sich im Saal gegenüber, weil der Comedian falsche Behauptungen über die Influencerin verbreitet hatte. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, verriet Anne, dass sie keine Entschuldigung oder Kontaktversuche seitens Oliver erhalten habe. Stattdessen veröffentlichte der Komiker ein Video, das ihrer Ansicht nach eine Gleichgültigkeit gegenüber der Situation signalisiere. "Ich finde es eher traurig, dass offenbar noch immer nicht verstanden wird, welche Auswirkungen solche 'Witze' oder falschen Darstellungen auf andere Menschen haben können. Für mich hat das mit Comedy nichts mehr zu tun", machte Anne deutlich, wie tief sie die Geschehnisse getroffen haben.

Anne betonte, dass Provokationen für den Comedian wirtschaftlich erfolgreich seien, wobei menschliche Aspekte oft außer Acht gelassen würden. "Es wirkt, als wolle er diese Grenze auch gar nicht anerkennen", kritisierte sie. Mit dieser Haltung versäume er es, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. "Das empfinde ich als sehr schade. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen", schloss sie ihre Antwort ab. Der Schlagabtausch hat eine Vorgeschichte. In der Vergangenheit hatte Oliver in sozialen Medien Vorwürfe gegen die Influencerin verbreitet und diese mit angeblichen Belegen untermauert. Das Gericht untersagte ihm später, entsprechende Behauptungen zu wiederholen und hielt fest, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen.

Auch nach dem Prozess hat der Comedian mit einer umstrittenen Instagram-Story noch einmal nachgelegt. Nachdem das Kölner Amtsgericht das Strafverfahren gegen ihn gegen eine Zahlung von 15.000 Euro eingestellt hatte, verkündete Oliver öffentlich: "Thema Anne Wünsche endgültig beendet! Für den Betrag von sechs Anne-Wünsche-Gummipuppen für den guten Zweck." Damit spielte er deutlich auf das Erotik-Business der dreifachen Mutter an und nutzte die Situation für einen weiteren Seitenhieb. Die Summe hatte er dabei in Relation zu dem Preis der Sexpuppe gesetzt, die etwa 2.500 Euro kostet.

Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Oliver Pocher und Anne Wünsche

TikTok / annewuensche Anne Wünsche, Influencerin

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025