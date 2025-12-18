Nackt: Wurde Katja Krasavice heimlich im Solarium gefilmt?

Katja Krasavice (29), die erst kürzlich angekündigt hatte, eine Social-Media-Pause einzulegen, meldet sich jetzt mit einem schockierenden Reisebericht aus Zypern zurück. Die Rapperin, die sich laut Raptastisch aktuell dort mit Manager und Kollege Capital Bra (31) aufhält, berichtet, sie sei in einem Solarium in Limassol heimlich nackt gefilmt worden. In einer Instagram-Story zeigt sich Katja vor Ort im Bräunungsstudio und erklärt, sie habe die Kamera erst nach der Sonnenbank-Session entdeckt – montiert an einer Wand hinter ihrer Kabine, mit der Linse direkt auf sie gerichtet. "Das ist crazy. Die haben mich jetzt auf jeden Fall komplett gefilmt. What the F*ck?", so die 29-Jährige empört.

Dass sich Katja überhaupt so schnell wieder bei ihren Fans gemeldet hat, dürfte die meisten überrascht haben – immerhin nannte sie für ihre jüngst angekündigte Social-Media-Pause einen ernsten Grund: Die Musikerin hatte offenbart, von ihrem Ex-Partner jahrelang "emotional und körperlich" missbraucht worden zu sein. Eine Rückkehr auf Instagram und Co. wollte sie ihrem letzten Statement zufolge erst dann wagen, wenn sie ihre "privaten Sachen geklärt" habe. Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist oder der Bericht über die unangenehme Situation im Solarium nur eine Ausnahme war, ist bislang offen.

Katja, geboren als Katrin Vogelová in Teplice, Tschechien, startete ihre Karriere 2014 auf YouTube. Mit provokanten Videos über Lifestyle und Sexualität baute sie schnell eine große Fangemeinde auf. 2017 erschien ihre Debütsingle "Doggy", die Platz 7 der deutschen Charts erreichte, gefolgt von Hits wie "Dicke Lippen" und "Sex Tape". Neben ihrer Musik veröffentlichte sie 2020 "Die Bitch Bibel" – eine Autobiografie, in der Katja offen über ihr Leben als Social-Media-Star sprach und damit prompt einen Bestseller landete.

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025

Imago Katja Krasavice beim Bild-Renntag am 1. Mai 2025 in Gelsenkirchen

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024