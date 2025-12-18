"Kleine Mafia": Roberto Blanco kritisiert die Schlagerwelt

Roberto Blanco (88) hat genug von der immer gleichen Besetzung in großen Schlagershows – und sagt das offen. Gegenüber dem Hamburger Abendblatt erklärte der Sänger, er sehe im Fernsehen "fast immer die gleichen Gäste" und beschrieb das System pointiert als "wie eine kleine Mafia". Genannt wurden Namen wie Helene Fischer (41), Roland Kaiser (73) und Florian Silbereisen (44), die in den Formaten ständig präsent seien. "Alles tolle Leute", betonte Roberto, doch genau darin liege das Problem: Der Nachwuchs komme nicht vor. Die klare Forderung des Entertainers: mehr Bühne für neue Stimmen, mehr Mut zur Abwechslung und echte Chancen für Talente, die bislang nicht ins Rampenlicht dürfen.

Der Sänger richtet seine Kritik ausdrücklich an Strukturen, nicht an einzelne Stars. Roberto wünscht sich, dass Redaktionen und Produzenten die Gästelisten durchmischen, statt auf bewährte Namen zu setzen, die Quoten versprechen. Er verweist zudem auf die wirtschaftliche Seite: Früher seien Fernsehauftritte "noch ordentlich bezahlt" worden, heute bleibe davon kaum etwas übrig. Aus seiner Sicht ist das ein Zeichen mangelnder Wertschätzung für die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern.

Roberto steht seit Jahrzehnten auf der Bühne und hat Höhen und Tiefen des Showgeschäfts erlebt. Der Publikumsliebling, der mit Hits wie "Ein bisschen Spaß muss sein" ganze Generationen zum Mitsingen brachte, ist dafür bekannt, auf und hinter der Bühne den Kontakt zu Kollegen und Fans zu suchen. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig ihm gute Stimmung, Respekt und Humor im Miteinander sind. Auch privat gilt der Sänger als jemand, der gern Geschichten aus seiner langen Karriere erzählt und dabei oft den Weg junger Künstler streift, die er getroffen und ermutigt hat.

Getty Images Roberto Blanco im Dezember 2017

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2019

Imago Roberto Blanco, Jack White und Heino zu Gast in der NDR-Sendung "Aktuelle Schaubude" in Hamburg