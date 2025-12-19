Mit Baby Millie: So feiert Gina-Maria Schumacher Weihnachten

Gina-Maria Schumacher (28), die Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), hat im Podcast "Horses in the Morning" nun private Einblicke in die Weihnachtsplanung ihrer kleinen Familie gegeben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Iain Bethke und ihrer acht Monate alten Tochter Millie verbringt sie die Feiertage auf Mallorca. "Wir fliegen tatsächlich heute nach Europa", verriet Gina am 11. Dezember im Gespräch mit Moderatorin Christy Landwehr. Für das Ehepaar ist es bereits das zweite Weihnachten auf der spanischen Insel, für Millie jedoch das allererste.

Die Reise nach Mallorca ist für Gina also mehr als eine spontane Entscheidung: Schon 2023 verbrachte sie laut Gala die Feiertage mit ihren Liebsten auf der Baleareninsel. Wie lange die Familie diesmal bleibt, lässt sie offen, deutet jedoch an, dass die Rückreise erst nach dem Jahreswechsel erfolgt: "Nach Silvester fliegen wir wieder nach Texas zurück." Für die Familie kehrt im Anschluss an die Feiertage wieder der Alltag auf der Farm ein. Millie wächst in Texas mit zahlreichen Tieren wie Pferden, Eseln und Hühnern auf. Auch Ginas Leidenschaft für den Reitsport scheint bereits auf ihre Tochter überzugehen. "Sie hat jetzt schon ein paar Ponys", erzählte Gina im Podcast.

Bereits im Frühjahr teilte Gina ihr persönliches Glück mit der Öffentlichkeit, denn Anfang April durften sie und Iain ihre erste Tochter auf der Welt willkommen heißen. Seit September 2024 sind die beiden verheiratet, weshalb die Babynews umso mehr für Freude sorgten und von zahlreichen Glückwünschen aus dem Kreis von Freunden, Familie und Fans begleitet wurden. Weihnachten auf Mallorca soll nun zu einem ersten besonderen Erlebnis für die kleine Millie werden, auch wenn sie sich später vermutlich nicht daran erinnern wird. Für Gina und Iain ist es dennoch ein Fest, das ihnen sicher für immer in Erinnerung bleiben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher mit ihrem Freund Iain Bethke

Anzeige Anzeige

Getty Images Gina Schumacher, Western- und Springreiterin

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher mit ihrem Ehemann Iain Bethke