So flirty war Elena Miras' Einzeldate mit MLFL-Johannes

In der dritten Folge von Make Love, Fake Love wird es für Elena Miras (33) beim Pizzabacken plötzlich ganz schön heiß – und das liegt nicht nur am Ofen. Die Reality-Bekanntheit lädt David und Johannes zu einem Doppeldate in die Küche ein, wo die drei gemeinsam Pizzen zubereiten. Doch statt perfekter Romantik landen am Ende zwei halb verkohlte Teige auf dem Tisch. "Die Pizzen waren schrecklich", lacht die 33-Jährige später im Einzelinterview und nimmt das Missgeschick locker. Nach dem gemeinsamen Kochen trifft sie eine klare Entscheidung: Sie möchte den Abend nur mit Johannes weiter verbringen und wählt ihn für ein intensives Einzeldate aus.

Ihre Wahl begründet die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin offen vor der Kamera: Sie sei sich sicher, dass David Single ist, deshalb wolle sie den Maler & Lackierer genauer unter die Lupe nehmen. Die Schweizerin gesteht außerdem, dass sie eigentlich von Anfang an ein Auge auf ihn geworfen hatte. Sie wolle verstehen, wie er tickt, wie er denkt und wie er sich eine Zukunft mit einer Frau vorstellt. Beim anschließenden Vier-Augen-Gespräch dreht Johannes dann deutlich an der Flirt-Schraube: Er schaut Elena tief in die Augen, beißt sich auf die Lippe und macht ihr unverblümt Komplimente. "Ich mag die Form von deinen Lashes. Ich mag auch deine Nase", schwärmt er und setzt damit voll auf Körpernähe und Charme. Für die Influencerin wird das Date zum kleinen Test: Im Nachgang erzählt sie, sie habe die Zeit genutzt, um "indirekt Detektivin" zu spielen und wolle in weiteren Gesprächen herausfinden, wie ernst es ihm wirklich ist. Er selbst zeigt sich nach dem Date maximal zufrieden – in einem Selbstgespräch pusht er sich mit den Worten: "Oh mein Gott, ich bin ein Held. Du bist es – ich sag's dir jeden Tag. Krasser Scheiß."

Zuletzt hatte Elena jedoch Zweifel, ob Johannes wirklich der Richtige für sie sein könnte. Bei einem vorherigen Gespräch sprach sie ihn direkt auf seine TV-Pläne an. Der Bodybuilder erzählte, dass Freunde ihm geraten hätten, Reality-TV auszuprobieren, und brachte dabei plötzlich das Sommerhaus der Normalos ins Spiel. Sofort stellte die TV-Bekanntheit klar: "Ey, Sommerhaus kannst du nicht machen, dann hast du eine Freundin. Da musst du eine Freundin haben." Johannes beteuerte zwar: "Ich habe keine Freundin", doch der Flirt-Moment kippte spürbar – aus romantischer Spannung wurde Misstrauen. "Jetzt glaube ich dir auch nicht mehr. Oh mein Gott, das ist jetzt ganz schlimm, ich war mir bei dir so sicher", sagte die Influencerin.

RTL David, Elena und Johannes auf einem Date bei "Make love, fake love", 2025

RTL Elena Miras und Johannes bei "Make Love, Fake Love", 2025

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes