Brenda und Ex Laurenz fetzen sich bei "Reality Backpackers"

Fast unmittelbar nach ihrer Trennung bei Temptation Island V.I.P. treten Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch bei Reality Backpackers an. Dass die Stimmung bei den beiden alles andere als gut ist, zeigt sich schon in den ersten Minuten. Glück für sie, dass sie nicht in einem Team sind. Laurenz bildet ein Team mit Kate Merlan (38), Brenda mit Daymian Weiß. Die erste Etappe in den peruanischen Bergen geht steil bergauf und ist für die Kandidaten nicht nur körperlich auslaugend, sondern auch nervenzerreißend. Beim Aufstieg sind Laurenz und Kate dann drauf und dran, Brenda und Daymian zu überholen. Brenda kann sich eine Spitze nicht verkneifen, als sie in Sicht kommen, und ruft ihrem Ex zu: "L steht für Loser!" Dabei platzt Laurenz der Kragen: "Halt die F*esse, du dumme Fremdgeherin!" Sie lässt aber nicht locker und provoziert ihn weiter: "Versager!" Wieder reagiert Laurenz mit: "Halt deine dumme F*esse!"

Als die beiden Streithähne sich weiter voneinander entfernen, bittet Laurenz schließlich Teampartnerin Kate, ihn beim nächsten Aufeinandertreffen zurückzuhalten. Dazu kommt es schließlich bei der Ankunft am Checkpoint – und hier hat die Auseinandersetzung der Verflossenen auch die ersten Konsequenzen. Brenda und Daymian kommen zuerst ins Ziel und haben den Vorteil, jedem Team ein unterschiedlich hohes Budget zuzuteilen. Als Erstplatzierte gönnen die beiden sich das höchste Budget – das geringste geben sie Laurenz und Kate. "Wer beleidigend und ausfallend wird, bekommt am wenigsten Geld. Deswegen Strafe", meint die ehemalige "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin. Dahinter steckt aber noch etwas mehr: "Ich habe Laurenz und Kate das wenigste Geld gegeben, um ihn einfach ein bisschen zu quälen. [...] Einfach um ihm eins reinzudrücken."

Dass Brenda und Laurenz als Ex-Paar zu "Reality Backpackers" kommen, war so sicher nicht geplant. Allerdings ging ihre Teilnahme bei "Temptation Island" gewaltig nach hinten los. Der TV-Treuetest ist aktuell noch nicht vollständig ausgestrahlt, allerdings wurde Brenda und Laurenz' Liebes-Aus durch die Ankündigung von "Reality Backpackers" geleakt. Bei Temptation bahnt sich die Katastrophe derzeit aber schon an, denn Brenda flirtet fleißig mit Verführer Musti – vor allem im Pool kamen die beiden sich sehr nahe. Und auch emotional scheint Brenda eine Bindung zu ihm aufzubauen. Wie weit sie noch geht und ob auch Laurenz sich in einem Flirt verliert, werden aber erst die nächsten Episoden zeigen.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa bei "Temptation Island V.I.P."