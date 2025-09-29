Zum Hochzeitstag: Gina Schumacher teilt private Erinnerung

Zum ersten Hochzeitstag überrascht Gina-Maria Schumacher (28) ihre Fans auf Instagram mit einem besonders intimen Einblick. Die Reiterin teilt eine bislang ungesehene Aufnahme von ihrer Hochzeit auf Mallorca, bei der sie im kleinen Kreis ihrem Mann Iain das Jawort gegeben hatte. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt das Paar Hand in Hand, Gina in einem eleganten weißen Kleid mit Blumenapplikationen und Iain im klassischen Nadelstreifenanzug. "Alles Gute zum ersten Jahrestag an meinen Menschen fürs Leben", schreibt sie zu dem bewegenden Schnappschuss.

Die vergangenen zwölf Monate waren für Gina und ihren Mann besonders ereignisreich, denn sie durften ihre erste Tochter Millie auf der Welt willkommen heißen. Im März verkündete die 28-Jährige die frohe Nachricht auf Facebook, dass ihre Familie gewachsen sei: "Am 29. März geboren. Unsere Herzen sind voller denn je. Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben." Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem die Hände der kleinen Familie zu sehen sind.

Gina hat sich längst als erfolgreiche Western-Reiterin einen Namen gemacht, wobei sie die Leidenschaft für diesen Sport von ihrer Mutter geerbt hat. Die Tochter der deutschen Rennsport-Legende Michael Schumacher (56) pflegt ein bodenständiges und zugleich ambitioniertes Leben, in dem Familie und Sport eine gleichermaßen wichtige Rolle spielen. Iain, der seinem Leben als Ehemann und Vater offensichtlich gewachsen ist, scheint Ginas Fels in der Brandung zu sein. Zusammen meistern sie den Spagat zwischen familiärem Glück und beruflichem Erfolg mit Bravour.

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher mit ihrem Freund Iain Bethke

Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher mit ihrem Ehemann Iain Bethke

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher