Zieht Iris Katzenbergers Freund Stefan in den Dschungel?

Iris Katzenberger (58) blickt nun bereits auf ihre nächsten TV-Abenteuer und könnte dabei erneut ihren Partner Stefan Braun an ihrer Seite haben. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die Reality-Mama ihren Fans jetzt, dass sie auch im neuen Jahr wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Auf die direkte Frage, ob man sie 2025 erneut in Reality-Formaten erleben dürfe, antwortete Iris offen und selbstbewusst: "Natürlich, ich bin schon so lange im TV zu sehen und nächstes Jahr kommt wieder einiges auf uns zu. Wir freuen uns." Dabei ließ sie durchblicken, dass auch Stefan seine Reality-Präsenz weiter ausbauen könnte.

Ein Follower wollte es genauer wissen und fragte, ob Iris damit klarkäme, ihren Partner im Dschungelcamp zu sehen. Statt Eifersucht oder Sorge reagierte sie entspannt und voller Zuversicht. "Selbstverständlich! Er würde es sehr gut meistern, denn er kommt mit jedem gut klar und ist ein wahnsinnig humorvoller und unterhaltsamer Mensch", erklärte sie auf Instagram. Ihre Worte werfen ein Licht auf das Dschungelcamp-Fiasko mit ihrem Ex-Partner Peter Klein (58), das in den vergangenen Jahren für zahlreiche Schlagzeilen sorgte. Während Peter mittlerweile mit Yvonne Woelke (46) liiert ist, scheint Iris in ihrem neuen Leben an der Seite von Stefan heute überglücklich zu sein.

Iris und Stefan zeigen sich bereits seit Längerem gemeinsam in der Öffentlichkeit und waren unter anderem in der Doku-Soap von Iris' Tochter Daniela Katzenberger (39) sowie zuletzt bei #CoupleChallenge zu sehen. Trotz aller Höhen und Tiefen wirkten sie dabei stets wie ein harmonisches Team. Nun bleibt abzuwarten, in welchen Formaten die Fans das Paar im neuen Jahr verfolgen dürfen. Ob Stefan tatsächlich im Dschungelcamp landen wird, ist noch offen – eines scheint jedoch sicher: Iris würde ihn dabei voll und ganz unterstützen.

IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / APress Iris Klein und Stefan Braun, März 2025

IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein, Oktober 2025

