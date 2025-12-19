Termin steht: Neue "#CoupleChallenge"-Staffel startet bald

Jetzt ist es offiziell: Die neue Staffel von #CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt, geht an den Start – und das schon bald. Ab dem 21. Januar läuft das Reality-TV-Abenteuer immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, dazu gibt es die Folgen eine Woche vorher auf RTL+. Wieder treten Paare in einem abgelegenen Camp gegeneinander an, kämpfen um bis zu 100.000 Euro und müssen nicht nur actiongeladene Aufgaben meistern. Der wahre Härtetest wartet im Alltag zwischen Rivalen, Freundschaften und dem eigenen Team-Partner. Wer hält dem Druck stand, wer fliegt im Streit auseinander – und welches Duo greift sich am Ende das Preisgeld?

Die Senderankündigung verspricht "Abenteuer, Emotionen und Reality-TV pur". Wie gewohnt kommen erfahrene Reality-TV-Gesichter und frische Neulinge zusammen, was das Konfliktpotenzial heizt. Neu ist der Senderythmus mit frischen Doppelfolgen am Abend, der den Wettkampf schneller vorantreibt und Cliffhanger noch knackiger macht. Die Mischung aus körperlichen Challenges, Taktik und Nervenstärke entscheidet darüber, wer im Camp dominiert. Auch das Zusammenleben abseits der Spiele bleibt zentral: Teams, die sich gegenseitig stärken, haben Vorteile – schwelt ein Konflikt, kann schon eine Nacht im Camp alles kippen.

Vor vier Monaten sprachen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) im Twitch-Stream über eine mögliche Teilnahme an der Show. Damals sagte der "Die Wilden Kerle"-Star: "Ich hätte richtig Bock, mit dir #CoupleChallenge zu machen." Raúl reagierte sofort begeistert: "Ey, Brudi – wir würden rasieren." Die beiden Reality-TV-Freunde schmiedeten öffentlich Pläne und Jimi verriet: "Wenn die Leute das wüssten, dass wir dabei sind, würden die Arschwasser bekommen." Er erklärte sogar, er habe schon Kontakt zum Sender aufgenommen.

RTLZWEI "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt"-Logo

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidat Rainer

IMAGO / Gartner Raúl Richter, September 2025

