Neue Liebe: Ruby Frankes Ex-Mann Kevin hat erneut geheiratet

Kevin Franke schaut nach der Scheidung von Ruby Franke wieder nach vorne. Der ehemalige Partner der in Ungnade gefallenen Influencerin hat geheiratet. Dies bestätigt nun seine Tochter Shari mit einem Bild auf Instagram. Auf dem Hochzeitsfoto strahlen der Vater von sechs Kindern und seine neue Frau Becca Bevan zwischen Shari und ihrem Bruder Chad in die Kamera. Der große Tag wurde im Kreis der Familie gefeiert. Wo die Trauung stattfand und wer sonst noch dabei war, verriet der Social-Media-Star zwar nicht, doch das Bild spricht Bände – ein frisch verheiratetes Paar, flankiert von zwei erwachsenen Kindern, die diese neue Etappe sichtbar unterstützen.

Shari lässt keinen Zweifel daran, dass sie die erneute Hochzeit ihres Papas aus vollem Herzen unterstützt. Unter ihrem Beitrag schrieb die US-Amerikanerin bewegende Zeilen. "Ich habe nicht einmal Worte, um zu beschreiben, wie unglaublich es war, meinen Vater heiraten zu sehen!", schwärmte sie. Dabei gab sie auch einen Einblick in ihre familiäre Vergangenheit: "Als ich jünger war, habe ich immer gemerkt, dass er nicht glücklich war, und ich habe gebetet, dass er eines Tages jemanden finden würde, der ihn so glücklich macht, wie er es verdient. Ich bin so froh, dass ich dabei sein durfte, um seine Liebesgeschichte mitzuerleben."

Der neue Abschnitt in Kevins Leben folgt auf bewegte Jahre. Nach dem rechtlichen Schlussstrich unter seiner Ehe mit Ruby Franke erhielt er das alleinige Sorgerecht für die vier minderjährigen Kinder und behielt das gemeinsame Haus in Springville. Ruby, die durch den YouTube-Kanal "8 Passengers" bekannt wurde, befindet sich in Utah im Gefängnis, nachdem sie sich wegen mehrfacher schwerer Kindesmisshandlung schuldig bekannt hatte. Der Familienvater beteuerte immer wieder, dass er sich ihrer Taten nicht bewusst war. "Ich hatte keine Ahnung, dass dies in meiner Familie passiert. Nicht in diesem Ausmaß", schilderte er in der Doku "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke".

Instagram / moms_of_truth Kevin und Ruby Franke, Juni 2021

Instagram /moms_of_truth Ruby und Kevin Franke im April 2021

Instagram / moms_of_truth Ruby Franke, mit ihren Kindern, Mai 2022

