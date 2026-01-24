Nach Familiendrama: Chad Franke macht Tagebuch öffentlich

Tragische Einblicke in das Seelenleben von Chad Franke (20): Der älteste Sohn von Social-Media-Star Ruby Franke, die 2024 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, bricht sein Schweigen über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens. Auf Instagram hat Chad eine neue Video-Serie gestartet, in der er ganz private Tagebucheinträge aus dem Jahr 2023 vorliest. Die Einträge stammen aus einer Zeit, in der er einer "Gehirnwäsche" unterzogen wurde, wie Chad selbst es ausdrückt. Er gewährt darin Einblicke in eine Welt, die von extremer Selbstkontrolle, religiösem Druck und der ständigen Angst vor "Sünde" geprägt war, während er versuchte, den radikalen Vorstellungen seiner Mutter gerecht zu werden.

In den Clips zeigt sich Chad zwar mit einer gewissen Portion Galgenhumor, doch der Inhalt der Zeilen ist alles andere als lustig. Besonders verstörend wirken die Einträge aus seiner Zeit als Rettungsschwimmer, in denen Chad beschreibt, wie er jede Sekunde am Pool als Test Gottes begriff. Er liest vor, wie er krampfhaft versuchte, "Lust" zu unterdrücken und stattdessen "Mitgefühl" zu empfinden, wobei er sich selbst für völlig natürliche Gedanken geißelte. Seine Schilderungen verdeutlichen den immensen psychischen Druck und die toxische Atmosphäre, in der der junge Mann damals gefangen war, während er versuchte, zu einem nach eigenen Worten "fleißigen und prinzipientreuen Mann" heranzuwachsen.

In einem weiteren Video berichtet Chad von stundenlangen Telefonaten mit seiner Mutter Ruby, in denen es fast ausschließlich um die Bekämpfung seiner vermeintlichen Fehler ging. Trotz dieser düsteren Einblicke betont der 20-Jährige jedoch auch, dass er nicht nur furchtbare Erinnerungen an diese Zeit habe – das Kochen oder das Bibelstudium seien für ihn okay gewesen und auch die Gespräche mit seiner "gehirngewaschenen Mutter" seien nicht nur "schlimm" gewesen. "Ich erzähle hier nur meine Geschichte", stellt Chad auf seinem Account klar.

Hinter den erschütternden Tagebuch-Beichten steckt eine der am meisten diskutierten Tragödien der YouTube-Welt: Chads Mutter Ruby war jahrelang das Gesicht des erfolgreichen Kanals "8 Passengers", auf dem sie das Leben ihrer sechs Kinder vor Millionen Zuschauern dokumentierte. Doch was nach außen hin wie eine perfekte, wenn auch ziemlich strenge Großfamilie wirkte, entpuppte sich als Albtraum aus psychischer Gewalt und körperlicher Misshandlung. Wie aus zahlreichen Medienberichten hervorgeht, radikalisierte sich Rubys Erziehungsstil unter dem Einfluss ihrer zwielichtigen Lebensberaterin Jodi Hildebrandt und deren Organisation "Connexions" immer weiter, bis sie im August 2023 verhaftet wurde. Eines ihrer jüngeren Kinder konnte den Fängen seiner Mutter entkommen und einen Nachbarn bitten, die Polizei zu rufen. Rubys Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe markierte für Chad das Ende einer jahrelangen Manipulation, die er heute als systematische Gehirnwäsche begreift und die er nun mutig Stück für Stück vor der Kamera aufarbeitet. Der Fall der Familie Franke wurde letztes Jahr in der Dokuserie "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" aufgearbeitet.

Instagram / chadwfranke Chad Franke, 2025

Instagram / moms_of_truth Ruby Franke, mit ihren Kindern, Mai 2022

Instagram / chadwfranke Chad Franke, 2023

Instagram / moms_of_truth Ruby Franke, Ex-YouTuberin

