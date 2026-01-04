So sieht Ruby Frankes Leben nach ihrer Verurteilung aus

Ruby Franke sitzt heute in einem Gefängnis in Utah. Die frühere YouTuberin, die mit Ehemann Kevin Franke und den sechs Kindern auf dem Kanal "8 Passengers" Millionen erreichte, war im Dezember 2023 gemeinsam mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Jodi Hildebrandt festgenommen und im Februar 2024 wegen schwerer Kindesmisshandlung verurteilt worden. Seitdem steht ihr Leben nicht mehr vor der Kamera, sondern in den Akten der Justiz – und in einer wachsenden Anzahl an Dokumentationen, die ihr einstiges Saubermann-Image in ein völlig anderes Licht rücken. Ihr Leben als Gefängnisinsassin hat mit dem durchinszenierten Familienalltag, mit dem sie einst ihre Follower begeisterte, nichts mehr zu tun.

Laut den Prozessakten, die unter anderem CBS News vorlagen, sollen Ruby und Jodi die Kinder mit Seilen, Ketten und Handschellen gefesselt haben. Auch von mit Cayennepfeffer und Honig behandelten Wunden ist die Rede. Die Staatsanwaltschaft warf Ruby zudem vor, den Kopf ihres jüngsten Sohnes unter Wasser gedrückt zu haben. Obwohl Rubys Anwälte Jodis Einfluss als Ursache anführten, bekannte sich Ruby im Dezember 2023 in vier Fällen schwerer Kindesmisshandlung schuldig. "Ich werde nie aufhören zu weinen, weil ich eure empfindsamen Seelen verletzt habe. Ihr seid so wertvoll für mich. Es tut mir leid", wandte sie sich laut KSL News bei der Urteilsverkündung an ihre Kinder. Beide Frauen erhielten identische Urteile: je vier Haftstrafen von 1 bis 15 Jahren, die aufeinanderfolgend abgesessen werden. Frühestens im Dezember 2026 wird der Bewährungsausschuss über die tatsächliche Haftdauer entscheiden. Die Gesamtzeit wird aufgrund des geltenden Rechts in Utah jedoch 30 Jahre nicht überschreiten. Zusätzlich zu ihrer Haft wurden Ruby und Jodi von YouTube verbannt und ihre Kanäle gelöscht. Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen und wurde bereits in Dokuserien aufgegriffen. Auch die neue Netflix-Doku "Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story", die am 30. Dezember startete, beschäftigt sich mit den Vorkommnissen.

Während Ruby nun hinter Gittern lebt und ihr früheres Online-Leben ausgelöscht ist, versucht ihr Ex-Mann Kevin, das Familienleben neu zu ordnen. Er konzentriert sich dabei voll und ganz auf die Kinder und spricht offen darüber, dass Alltag und Heilung Zeit brauchen. "Das Leben ist für mich jetzt wieder in einem angenehmen Normalzustand angekommen. Es ist das Etablieren eines neuen Alltags", sagte er gegenüber dem People Magazine und ergänzte: "Es gibt immer noch viel Schmerz und Heilung, aber ich arbeite täglich daran und es fühlt sich jetzt anders an." Im Dezember 2025 heiratete er Becca Bevan. Tochter Shari verkündete die Neuigkeiten mit einem Foto, auf dem sie mit ihrem Bruder Chad und dem frisch verheirateten Paar zu sehen ist.

