Sänger Barry Manilow macht seine Krebserkrankung öffentlich

Es ist die Nachricht, die alle Fans des legendären Entertainers Barry Manilow (82) ins Mark getroffen hat: Der Superstar leidet an Lungenkrebs und muss sich einer Operation unterziehen. In einem emotionalen Instagram-Post offenbarte der Sänger von Welthits wie "Copacabana" und "Mandy" seine erschütternde Diagnose. Nach einer Bronchitis, die ihn bereits mehrere Wochen plagte, sollte eigentlich alles überstanden sein und der Musiker trat auch wieder im Rahmen seiner Charity-Konzerte auf. Doch dann der Schock: Ein Routine-MRT, das sein besorgter Arzt angeordnet hatte, brachte die schreckliche Wahrheit ans Licht. "Das MRT entdeckte einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss", schreibt er in seinem herzzerreißenden Statement. Der Showbiz-Veteran, der seit 16 Jahren seine spektakuläre Residency im Westgate Las Vegas Resort betreibt, muss nun all seine geplanten Januar-Konzerte absagen und verschieben.

Doch inmitten dieser dramatischen Wendung gibt es auch einen Hoffnungsschimmer, der seine Fans aufatmen lässt. Die Ärzte sind optimistisch, dass der Krebs noch nicht gestreut hat und sich in einem frühen Stadium befindet. "Es ist pures Glück (und ein großartiger Arzt), dass es so früh gefunden wurde", erklärte der Musiker mit seiner charakteristischen Mischung aus Dankbarkeit und Galgenhumor. Das Beste daran: "Keine Chemo. Keine Bestrahlung. Nur Hühnersuppe und 'I Love Lucy'-Wiederholungen", scherzte er in seinem Statement über seinen Genesungsprozess. Diese positive Einstellung zeigt einmal mehr, warum Barry seit Jahrzehnten die Herzen seiner Fans erobert. Der Mann, der 2017 mutig sein Coming-out hatte und seit 2014 mit seinem Manager Garry Kief verheiratet ist, beweist auch in dieser schweren Zeit seinen unerschütterlichen Lebensmut. Die Show muss schließlich weitergehen – und das wird sie auch. Barry hat bereits konkrete Pläne für sein Comeback geschmiedet und verspricht seinen treuen Fans ein unvergessliches Wiedersehen. Bereits zum Valentinstag-Wochenende will der Ausnahme-Entertainer wieder auf der Bühne des Westgate Las Vegas stehen. "Etwas sagt mir, dass das Februar-Wochenende eine große Party wird!"

Neben der nüchternen Diagnose nimmt sich Barry in seinem Post viel Raum für Dankbarkeit und persönliche Worte. Er richtet sich direkt an seine langjährigen Anhängerinnen und Anhänger, bedankt sich für ihre Treue "über all die Jahre" und versichert, dass ihm ihre Unterstützung gerade jetzt viel bedeute. Besonders eindringlich wird er bei seinem Appell, schon bei kleinen Beschwerden medizinische Hilfe zu suchen: Frühzeitige Untersuchungen könnten "den entscheidenden Unterschied" machen, erklärt er auf Instagram. Zum Schluss wendet sich der Musiker mit einem warmen Weihnachtsgruß und guten Wünschen für das neue Jahr an seine Community – ein Ton, der an seine Konzerte erinnert, bei denen der Sänger immer wieder Nähe zu seinem Publikum sucht und zwischen den Songs gerne kleine Geschichten teilt.

