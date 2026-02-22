Martha Stewarts Geheimnis: So bleibt sie topfit mit 80

Martha Stewart (84) verrät, wie sie mit 84 so strahlend und topfit bleibt: wenig Schlaf, strenge Beauty-Routine und konsequente Ernährung. In einem neuen Gespräch öffnet die Unternehmerin ihre Trickkiste und erzählt, dass sie pro Nacht nur drei bis vier Stunden schläft – und sich unterwegs im Auto oft noch ein Stündchen Ruhe gönnt, wie sie Us Weekly schildert. Ihr Alltag pendelt zwischen Manhattan und ihrem Anwesen in Bedford im US-Bundesstaat New York. Parallel trägt Martha ihren Lifestyle auch in die Küche: Nach dem Las-Vegas-Debüt ihres Restaurants The Bedford steht in Connecticut im März eine zweite Adresse im Foxwoods Resort Casino an.

Bei der Hautpflege kennt Martha kein Pardon. "Das Wichtigste ist, dass du dein Gesicht gründlich reinigst, bevor du dein Serum und deine Nachtcreme aufträgst", sagte sie gegenüber Us Weekly. Dafür nutzt sie ein zartes Kamelien-Öl, massiert es ins geschminkte Gesicht ein und wischt mit einem sehr warmen, nassen Waschlappen alles ab. "Dann lege ich mir ein eiskaltes Tuch aufs Gesicht, trage mein Serum auf und dann eine gute Nachtcreme … die Anleitung sagt erbsengroß, aber ich nehme wohl eher drei Erbsen", so Martha weiter. Alle drei Wochen gönnt sich die Ikone zudem ein Facial bei Mario Badescu, dort ist sie seit 45 Jahren Stammkundin. Frühmorgens um 6.30 Uhr steht Reformer-Pilates mit Privatlehrerin auf dem Plan, an den anderen Tagen trifft sie Trainer Shawn für intensive Gewichts-Workouts. Ein- bis zweimal pro Woche fährt sie nach Mount Kisco für eine Stunde Massage, seit ihre langjährige Therapeutin nach Michigan gezogen ist.

Privat organisiert Martha ihren dichten Terminplan mit einem Fahrer, der sie regelmäßig zwischen Stadtleben und Landsitz chauffiert – und im Zweifel noch mal umdreht, wenn die Vitamine zu Hause liegen. Ausruhen funktioniert für die Moderatorin oft beim Lesen und Recherchieren oder beim Schauen von Serien und Filmen. Auf Snacks verzichtet sie konsequent. "Ich esse kein Junkfood", betonte sie gegenüber Us Weekly. "Ich bin nicht der Typ für Snacks. Ich mag gutes, schmackhaftes Essen", sagte sie weiter. Als Beispiel zählte Martha auf: "Ich aß eine Dose sehr guter Sardinen und einen halben frischen Mozzarella. Ich aß einen Endiviensalat mit frischem Dressing, das ich gemacht habe, etwas Wassermelone und einige Kerne eines ganzen Granatapfels. Ich liebe Granatäpfel und esse einen pro Tag", so Martha zu Us Weekly.

Getty Images Martha Stewart bei der Library Lions Gala 2025

Instagram / marthastewart Martha Stewart im Juli 2020

Imago Martha Stewart bei der FGI Night of Stars Awards im Rainbow Room in New York, 20. Oktober 2025