Trotz Krebsdiagnose: Barry Manilow plant neue Konzerte

Barry Manilow (82) sorgt derzeit für gemischte Gefühle bei seinen Fans: Der Musiker, der kürzlich seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht hatte, kündigt nun überraschend zusätzliche Konzerte für seine letzte Tour an. Nach einem operativen Eingriff und einer kurzen Erholungsphase fühlt sich der Entertainer wieder stark genug, um ab März in Städten wie Nashville, Baltimore und Charlotte auf der Bühne zu stehen. Sein Team teilte auf Instagram mit: "Barry fühlt sich großartig ... So großartig, dass er beschlossen hat, sechs zusätzliche Konzerte zu seinem bestehenden März-Terminplan hinzuzufügen." Fans reagierten gleichermaßen mit Vorfreude und Sorge um seinen Gesundheitszustand.

Bereits im Dezember hatte Barry seine Diagnose publik gemacht und erklärt, dass ein zufälliges MRT einen krebsartigen Fleck an seiner Lunge entdeckt habe. Dieser sei glücklicherweise frühzeitig erkannt und operativ entfernt worden, sodass ihm eine Chemotherapie oder Strahlenbehandlung erspart blieb. Die ursprünglich für Januar angesetzten Konzerte mussten infolge der Operation verschoben werden. Nun scheint Barry jedoch entschlossen, seinen Fans noch einmal alles zu geben. "In ein paar Jahren, wenn du auf diese Termine zurückblickst, wirst du wissen wollen, dass du dabei warst, um Abschied zu nehmen", heißt es auf Instagram.

Schon vor Kurzem hatte sich Barry mit einem positiven Gesundheitsupdate bei seiner Community gemeldet. In einem Instagram-Selfie aus dem Krankenhaus zeigte er sich lächelnd und schrieb: "Heute besser!" Der Musiker, der mit Hits wie "Copacabana" und "Mandy" Musikgeschichte schrieb, scheint sich seither Schritt für Schritt erholt zu haben. Für viele Fans dürfte die anstehende Tournee daher eine ganz besondere Gelegenheit sein, Barry Manilow noch einmal live zu erleben.

Getty Images Barry Manilow bei der Pre-GRAMMY Gala 2025

Getty Images Barry Manilow bei der New York Pops 41st Birthday Gala zu Ehren von Clive Davis in New York City

Instagram / barrymanilowofficial Barry Manilow, Januar 2026