Katie Price ignoriert Schwester: Neue Hochzeit in Planung

Katie Price (47) zeigt sich völlig unbeeindruckt von den Sorgen ihrer Familie und plant bereits die nächste große Hochzeitsfeier. Das Model, das erst vor Kurzem in Dubai den Geschäftsmann Lee Andrews heiratete, kündigte auf Instagram offenbar eine weitere Zeremonie in Großbritannien an. In einer Story teilte die Mutter von fünf Kindern ein Foto einer tätowierten Bratz-Puppe im Brautlook, die ein winziges Korsettkleid und ein Spitzenstrumpfband trägt, und fragte ihre Follower: "Sollte das mein Hochzeitskleid sein?" Dazu postete sie einen Union-Jack- und einen Braut-Emoji. Damit scheint klar zu sein: Katie will sich mit Lee erneut das Jawort geben – und das dieses Mal "richtig" in ihrer Heimat.

Die Ankündigung erfolgt, obwohl ihre jüngere Schwester Sophie öffentlich ihre Sorge über Katies überstürzte Ehe zum Ausdruck gebracht hat. Auch Freunde der Reality-Bekanntheit sollen Berichten zufolge besorgt sein und sogar befürchten, dass Lee die TV-Persönlichkeit "einer Gehirnwäsche unterzogen" habe. Der 43-Jährige ist seit der Hochzeit noch nicht nach Großbritannien zurückgekehrt. Doch Katie scheint all diese Bedenken zu ignorieren und konzentriert sich stattdessen auf die Planung ihrer nächsten Hochzeitsparty.

Doch nicht nur die Hochzeitspläne der ehemaligen Glamour-Queen sorgten zuletzt für Unruhe in der Familie. Vor drei Tagen ließ die Schwester der TV-Persönlichkeit auf Instagram tief blicken: Sie postete ein Video des bekannten Therapeuten Dr. Gabor Maté, in dem dieser offen über den Umgang mit schwierigen Familiensituationen sprach. Darin erklärte der Experte, dass Angehörige sich entscheiden müssten, entweder Distanz zu wahren oder trotz Unverständnis liebevoll an der Seite eines geliebten Menschen zu bleiben. Die Botschaft war eindeutig – und gipfelte in den Worten: "Ich werde nicht versuchen, dich zu ändern. Ich hoffe nur, dass du irgendwann zur Vernunft kommst. Aber ich werde bei dir sein und dich unterstützen." Eine direkte Ansprache, die viele als versteckten Seitenhieb auf die Turbulenzen rund um Katie deuteten.

Getty Images Katie Price posiert

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews