Barry Manilow verschiebt Konzerte wegen Gesundheitsproblemen

Barry Manilow (82) muss erneut Konzerte verschieben. Der Sänger befindet sich weiterhin in der Genesungsphase nach seiner Lungenoperation im Januar und kann noch nicht auf die Bühne zurückkehren. Wie Barry jetzt auf Instagram mitteilte, hatte er einen Termin bei seinem Chirurgen, der ihm mitteilte, dass sein Körper noch nicht bereit für eine 90-minütige Show sei. "Ich habe ihm gesagt, dass ich dreimal am Tag auf dem Laufband trainiere, aber dass ich trotzdem nicht mehr als drei Songs hintereinander singen kann, bevor ich aufhören muss", erklärte der Musiker. Sein Arzt habe ihm geraten, die ersten Arena-Shows seiner "Once Before I Go"-Tour zu verschieben. "Du bist in großartiger Verfassung, wenn man bedenkt, was du durchgemacht hast, aber dein Körper ist noch nicht bereit. Du solltest die ersten Arena-Shows nicht machen. Du wirst es nicht durchstehen", zitierte Barry seinen Mediziner.

Der Sänger muss nun alle Arena-Konzerte zwischen dem 27. Februar und dem 17. März verschieben. "Tief im Inneren wollte ich zurückkommen – aber mein Körper wusste, was mein Herz nicht zugeben wollte: Ich war nicht bereit", gestand Barry gegenüber seinen Fans. Sein Arzt habe ihm mitgeteilt, dass er wahrscheinlich die Vegas-Shows Ende März spielen könne sowie die zweite Runde der Arena-Konzerte ab April. In seinem Statement entschuldigte sich Barry mehrfach bei seinen Fans: "Es tut mir so, so leid, dass ich einige dieser ersten Arena-Shows verschieben muss. Schon wieder! Aber wenn ich zurückkomme, werde ich zurückkommen!" Der Arzt habe ihm gesagt, dass sein Körper die Hölle durchgemacht habe und nun Zeit zum Heilen brauche.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte Barry in einem Statement auf Instagram berichtet, dass er sich nach seiner Lungenkrebs-Operation auf dem Weg der Besserung befinde. "Ich bin sehr glücklich zu berichten, dass ich mich großartig fühle und mich gut von meiner Operation erhole", schrieb der Musiker damals. Der Sänger ging wieder spazieren, verbrachte Zeit im Studio und gab sich optimistisch. Zugleich mussten jedoch schon damals einige Shows seiner Las-Vegas-Residenz verschoben werden. Die Fans konnten sich dabei ihre Tickets vollständig erstatten lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Manilow bei seinem "Record-Breaking Charity Weekend Celebration"-Konzert in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Manilow bei der Pre-GRAMMY Gala 2025

Anzeige Anzeige