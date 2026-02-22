Ex-Prinz Andrew irritiert nach Haft mit kurioser Nörgelei

Andrew Mountbatten Windsor (66) sorgt nach seiner Festnahme und der inzwischen schon wieder erfolgten Freilassung für öffentliche Empörung. Der 66-Jährige saß am Donnerstag über elf Stunden auf einer Polizeistation in Norfolk, wo er von Beamten verhört wurde. Dem Ex-Royal wird Amtsmissbrauch während seiner Zeit als britischer Handelsgesandter zwischen 2001 und 2011 vorgeworfen – konkret soll er vertrauliche Informationen an den Finanzier und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben haben. Doch statt Demut oder gar Reue zu zeigen, richtet Andrew laut Daily Mail seinen Blick aktuell auf ganz andere Sorgen: Er echauffiere sich vor allem darüber, wo er nun seine Pferde unterbringen und seine Autos parken solle.

Der Ärger des Ex-Prinzen bezieht sich auf seinen erzwungenen Umzug von der Royal Lodge in ein nicht minder schmuckes Privatanwesen in Norfolk namens "Wood Farm". "Angesichts der Tatsache, dass der König alle seine Rechnungen bezahlt, könnte man eine gewisse Dankbarkeit erwarten. Aber er war sehr unhöflich. Er lebt in einer anderen Welt", so eine Quelle aus Andrews Umfeld. Der Epstein-Skandal habe ihn kaum beschäftigt, heißt es weiter. Währenddessen werten Angehörige der Epstein-Opfer die Festnahme als wichtiges Signal, dass selbst Royals nicht vor polizeilichen Ermittlungen geschützt sind. Als Konsequenz hat der König seinem in Ungnade gefallenen Bruder bereits das Herzogtum sowie alle militärischen Ehren entzogen.

Nach seiner Freilassung wirkte Andrew auf ersten Fotos sichtlich angespannt. Mit weit aufgerissenen Augen versuchte er sich auf der Rücksitzbank eines Autos vor den Kameras der zahlreichen Reporter zu verstecken. Doch eine Pause zum Durchatmen gönnt sich der Zweifachvater offenbar nicht lange. Da er genau an seinem Geburtstag von der Polizei mitgenommen wurde, plant er laut Bild bereits, seine Geburtstagsfeier in kleinem Kreis nachzuholen – und das, obwohl die Polizei weiterhin gegen ihn ermittelt.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025