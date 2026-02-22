Daniel Radcliffe will "Harry Potter" vor Sohn geheim halten

Daniel Radcliffe (36) möchte seine berühmte Vergangenheit als Harry Potter vor seinem zweijährigen Sohn so lange wie möglich verbergen. Der Schauspieler verriet jetzt in einem Interview mit New York Times, dass er seinem Kind seine Verbindung zur legendären Filmreihe bewusst verschweigt. "Weiß mein Sohn, wer Harry Potter ist? Nein, noch nicht", erklärte Daniel. Als kürzlich eine DVD zum Signieren auf dem Küchentisch lag, nutzte er die Gelegenheit für einen heimlichen Test: "Irgendwann stand er daneben und ich fragte nur: 'Wer ist das?' – um zu sehen, ob er mich auf dem Cover erkennt." Zur Erleichterung des Schauspielers erkannte der Zweijährige seinen bebrillten jüngeren Vater nicht. "Er hat mich nicht erkannt, was großartig ist", freute sich Daniel und fügte hinzu: "Solange ich einfach nur sein Dad sein kann und er mich als nichts anderes kennt, werde ich das so lange wie möglich aufrechterhalten."

Sollte sein Sohn eines Tages Interesse an der Fantasyreihe zeigen, würde Daniel ihm aber durchaus die Bücher von J.K. Rowling (60) vorlesen. "Wenn er sich darauf einlässt, werde ich das auf jeden Fall tun", sagte er. Allerdings plane er nicht, seinen Sohn aktiv in diese Richtung zu lenken, da er davon ausgehe, dass er die Geschichten ohnehin irgendwann selbst entdecken werde. Falls es dann darum gehe, eine Verfilmung anzuschauen, würde Daniel lieber die kommende HBO-Serie zeigen als seine eigenen Filme. "Hoffentlich kann ich einfach das anmachen, und er muss mich nicht darin sehen", erklärte er und betonte: "Das wäre ehrlich gesagt das Ideal." Daniel wurde im April 2023 zum ersten Mal Vater, seine Freundin ist die Schauspielerin Erin Darke (41).

In einem bewegenden Interview mit dem Magazin Rolling Stone gab Daniel kürzlich zu, wie sehr ihn das Vatersein verändert hatte. "Ich bin ein emotionales Wrack, im besten Sinne, ich weine viel mehr", hatte der Vater eines Sohnes offen gestanden. Besonders die unbändige Freude seines Kindes, ob auf den Straßen von New York oder zu Hause, berührte ihn zutiefst: "Ich sehe, wie fröhlich er ist, und es verwandelt mich einfach", fasste Daniel seine Gefühle zusammen.

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024