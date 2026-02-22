Mit Spritzen: Rafi Rachek will sein Zähneknirschen loswerden

Rafi Rachek (36) hat sich jetzt in Düsseldorf Botox spritzen lassen – allerdings nicht aus ästhetischen Gründen. Der Sommerhaus-Gewinner von 2024 leidet seit drei Jahren unter nächtlichem Zähneknirschen, das ihm starke Zahnschmerzen bereitet. Wie der Realitystar jetzt gegenüber Bild verriet, wurde das Problem erstmals von seinem Zahnarzt bemerkt. Eine Knirschschiene, die erste Behandlungsmethode, kam für ihn jedoch nicht in Frage: "Die war so superlästig und nervig, dass ich sie oft gar nicht getragen habe. Man musste sie oft reinigen und wieder rausnehmen, das war sehr unangenehm", erklärte der 36-Jährige. Nun setzt der Partner von Sam Dylan (35) auf eine Alternative: Botox-Injektionen in die Kaumuskulatur.

Von der Methode erfuhr Rafi durch Bekannte und informierte sich lange, bevor er den Schritt wagte. "Ob es wirklich was bringt, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe einfach, dass meine Beschwerden davon zurückgehen", sagte er gegenüber der Zeitung. Für ihn wäre es wesentlich einfacher, sich zweimal im Jahr spritzen zu lassen, als ständig die Schiene zu tragen. Der Düsseldorfer Beauty-Doc Dr. Afschin Fatemi, der den Eingriff durchführte, spritzte das Botox gezielt in den seitlichen Kaumuskel. Er erklärte, dass das Zähneknirschen durch eine zu stark ausgeprägte Muskulatur verursacht werde und chronische Schmerzen auslösen könne. Der Eingriff müsse allerdings alle fünf bis sechs Monate wiederholt werden.

Laut dem Experten gibt es kaum andere Möglichkeiten, das Problem zu behandeln, außer den Musculus masseter, den mächtigsten Kaumuskel, gezielt zu schwächen. Durch Botox sei dies auf nicht operative Art möglich. Risiken bestünden nur dann, wenn das Nervengift an die falsche Stelle gespritzt würde. "Es muss unbedingt präzise gespritzt werden, damit es den gewünschten Effekt erzielt und keine falschen Muskelpartien im Gesicht geschwächt werden", betonte Dr. Fatemi. Eine Beißschiene würde zwar ebenfalls helfen, behandele jedoch nur die Symptome und nicht die Ursache des Problems. Rafi, der zuletzt auch Schlagzeilen mit einer Liebeskrise machte, hofft nun, dass die neue Behandlungsmethode seine Beschwerden lindert und er endlich wieder schmerzfrei durchschlafen kann.

Instagram /rafirachek Realitystar Rafi Rachek, August 2025

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star