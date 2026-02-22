Im TV: Jörg Pilawas Tochter Emmy tritt in seine Fußstapfen

Emmy Pilawa, die älteste Tochter von Moderator Jörg Pilawa (60), ist ab Montag, dem 2. März, in der SAT.1-Dailysoap "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen. Die 25-jährige Schauspielerin übernimmt darin eine wiederkehrende Nebenrolle und spielt an der Seite von Diana Staehly (48), bekannt aus der Serie Stromberg. In der Soap geht es um die Berliner Anwältin Laura Albers, die es an den Bodensee verschlägt. Bereits Anfang November hatte Emmy auf ihrem Instagram-Account einige Schnappschüsse von den Dreharbeiten geteilt und damit ihre Fans auf ihren TV-Auftritt eingestimmt. Während ihr Vater sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, hat sich seine Tochter bewusst für ein Leben vor der Kamera entschieden.

Es ist nicht die erste Rolle für Emmy, die 2023 ihre Schauspielausbildung in Hamburg abgeschlossen hat. Seitdem sammelte sie sowohl Film- als auch Theatererfahrung. Sie war unter anderem im ZDF-Fernsehfilm "Helen Dorn - Der deutsche Sizilianer" und in einer Folge von "Die Landarztpraxis" zu sehen. Am Theater Komödie Leipzig stand sie in einer Inszenierung von "Romeo und Julia" als Julia auf der Bühne und spielte von 2023 bis 2025, mit Unterbrechungen, das Aschenbrödel in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Seit 2025 steht die junge Schauspielerin wieder vermehrt vor der Kamera, spielte die Hauptrolle im Kurzspielfilm "Heart Story of Nico" und war als Pflegerin im Fernsehfilm "Der Flensburg-Krimi - Der Fall Lorenz" zu sehen.

In einem Video auf der Plattform Crew United aus dem Jahr 2025 gewährte Emmy einen Einblick in ihre Persönlichkeit und erklärte, warum sie Schauspielerin geworden ist. "Ich weine unfassbar schnell", gestand sie und beschrieb sich selbst als "sehr emotional". Genau diese Eigenschaft sei einer der Gründe, warum sie diesen Beruf ausübt. "Deswegen, unter anderem, mache ich, glaube ich, auch diesen Beruf, weil ich mich da nicht zurücknehmen muss und weil ich da meine Emotionen rauslassen kann und ich da einfach ich sein kann - so wie ich bin. Und das liebe ich daran", erklärte sie. Ihre Gefühle frei ausleben zu können, ist für Emmy offenbar ein zentraler Aspekt ihrer künstlerischen Arbeit.

Imago Jörg Pilawa und Tochter Emmy beim Deutschen Theaterpreis, Hamburg 2023

Joyn Diana Staehly in "Ein Hof zum Verlieben"

Ot,Ibrahim Irina und Jörg Pilawa mit ihrer Tochter Emmy, 2019