Arielle Kebbel bestätigt Trennung von Co-Star Zach Roerig

Arielle Kebbel und Zach Roerig (41) gehen getrennte Wege. Die Schauspielerin bestätigte jetzt im Podcast "Off the Vine" mit Moderatorin Kaitlyn Bristowe (40), dass sie wieder Single ist. Als Kaitlyn zu Beginn des Gesprächs nach ihrem Beziehungsstatus fragte, antwortete die 41-Jährige: "Ich bin schon seit einiger Zeit nicht mehr in einer Beziehung." Die Trennung von ihrem Kollegen Zach, mit dem sie gemeinsam in Vampire Diaries vor der Kamera stand, sei für sie eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens gewesen. Arielle, die derzeit in dem Film "I Can Only Imagine 2" zu sehen ist, sprach offen über die emotionale Herausforderung der Trennung und darüber, was sie daraus für sich mitnimmt.

Die Schauspielerin betonte im Podcast, dass sie sich nun in einer Phase befindet, in der sie sich wirklich auf ihre eigenen Lebensentscheidungen konzentriert. "Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben. Auf diese rohe Art und Weise", erklärte Arielle. Die Erfahrung habe ihr Dankbarkeit für das Gelernte vermittelt und sie dazu gebracht, zu erforschen, was sie verändern müsse, um alte Muster zu durchbrechen. "Für mein Herz, für meine Seele, für das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich so ehrlich zu mir selbst sein konnte bis jetzt", fügte sie hinzu.

Arielle und Zach hatten gemeinsam für die Serie "Vampire Diaries" gedreht, in der sie die Rollen von Lexi Branson und Matt Donovan spielten. Im April vergangenen Jahres wurden die beiden auf einem Fan-Event dabei gesehen, wie sie sich küssten und ihre Beziehung öffentlich machten. Er hatte sie dort mit einem großen Blumenstrauß überrascht. Jahre nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Vampire Diaries" standen die beiden auch für den Hallmark-Film "Love in the Great Smoky Mountains: A National Park Romance" zusammen vor der Kamera. Arielle wird demnächst in der kommenden Yellowstone-Spin-off-Serie "Marshals" zu sehen sein, während Zach zuletzt in der kurzlebigen Netflix-Serie "Boots" auftrat.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Arielle Kebbel und Zach Roerig

Anzeige Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images for Entertainment Weekly Arielle Kebbel bei der "Entertainment Weekly Pre-Emmy Party" 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Zach Roerig