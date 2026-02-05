Barry Manilow teilt ein Genesungsupdate nach seiner Krebs-OP

Barry Manilow (82) hat sich nach seiner Lungenkrebs-Operation erstmals wieder bei seinen Fans gemeldet. In einem Statement auf Instagram verkündete der Musiker am 4. Februar, dass er sich auf dem Weg der Besserung befinde. "Ich bin sehr glücklich zu berichten, dass ich mich großartig fühle und mich gut von meiner Operation erhole", freute er sich. Neben Spaziergängen kehrt er auch langsam in seinen Arbeitsalltag zurück und verbringt Zeit im Studio. Allerdings werden die geplanten Auftritte seiner Las-Vegas-Residenz im Westgate Hotel, die vom 12. bis 21. Februar angesetzt waren, verschoben. Tickets für diese Shows sollen vollständig erstattet werden.

Die Diagnose erhielt Barry bereits im Dezember des letzten Jahres nach einer längeren Zeit von gesundheitlichen Beschwerden. Aufgrund einer sechs Wochen andauernden Bronchitis mit anschließendem Rückfall ließ der Sänger eine MRT-Untersuchung durchführen, die eine frühe Entdeckung des Krebses an seiner linken Lunge möglich machte. "Dank meiner großartigen Ärzte, die diese Tests durchführten, wurde das Problem sehr früh erkannt", erklärte Barry. Er zeigte sich außerdem dankbar: "Keine Chemo, keine Strahlentherapie – ich hatte großes Glück." Auch die darauffolgende medizinische Entfernung des betroffenen Gewebes verlief erfolgreich, sodass der Sänger schon wieder Pläne für eine neue Tour ab Ende Februar schmiedet.

Bereits Anfang Januar hatte Barry angekündigt, seine geplante Tour sogar um zusätzliche Konzerte zu erweitern. Damals meldete sich sein Team mit einer frohen Nachricht auf Instagram: "Barry fühlt sich großartig. So großartig, dass er beschlossen hat, sechs zusätzliche Konzerte zu seinem bestehenden März-Terminplan hinzuzufügen." Bei seinen Fans sorgte dies für gemischte Gefühle. Viele freuten sich auf die neuen Konzerttermine, andere machten sich Sorgen, ob der Musiker die Belastung nach seiner Erkrankung bereits wieder stemmen könne.

Getty Images Barry Manilow bei der Pre-GRAMMY Gala 2025 im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Auftritt von Barry Manilow bei der Rockefeller Center Christmas Tree Lighting 2023 in New York City

Getty Images Barry Manilow bei seinem "Record-Breaking Charity Weekend Celebration"-Konzert in Las Vegas

Barry ist schon wieder im Studio – wie sollte sein Comeback eurer Meinung nach aussehen? Langsam starten: wenige, kürzere Auftritte. Vollgas – wenn die Ärztinnen und Ärzte grünes Licht geben. Ergebnis anzeigen