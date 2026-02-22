Theater-Debüt: Sadie Sink nach zwei Proben auf der Bühne

Sadie Sink (23) wird ab dem 16. März im Londoner Harold Pinter Theatre in einer neuen Inszenierung von "Romeo und Julia" auf der Bühne stehen und das, obwohl sie mit ihrem Co-Star Noah Jupe bisher nur zweimal geprobt hat. Die 23-jährige Schauspielerin wagt damit ihr West End-Debüt, nachdem sie ihre Arbeit an der Netflix-Serie Stranger Things abgeschlossen hat. Gegenüber der British Vogue verriet Sadie, dass die beiden Schauspieler erst einmal bei einem Chemistry Read für etwa eine Stunde zusammen waren. "Und dann das zweite Mal, als wir uns getroffen haben", ergänzte sie. Noah fügte hinzu: "Wir mussten ein komplettes Fotoshooting dafür machen" – gemeint sind die Werbeplakate, die derzeit in Londons U-Bahn-Stationen zu sehen sind.

Für Sadie kommt die neue Rolle zur richtigen Zeit. Das Ende von "Stranger Things", dessen fünfte und finale Staffel im Dezember erschien, beschreibt sie als Erleichterung. "Es fühlt sich eher wie eine Erleichterung an, dass es abgeschlossen ist und es ist einfach so eine Freude, es mit den Menschen zu teilen", sagte die Schauspielerin, die in der Serie zum letzten Mal die Skateboard fahrende Max Mayfield spielte. Nun erwartet sie ein dreimonatiger Aufenthalt in der englischen Hauptstadt, um die tragische Julia Capulet zu verkörpern – eine Figur, die im Original von Shakespeare gerade einmal 13 Jahre alt ist. Die Entscheidung für die Rolle sei nach einem vierstündigen Treffen mit Regisseur Robert Icke gefallen: "Es war, als ob ein Funke entzündet wurde. Du kannst sie nur für eine bestimmte Zeit spielen", erklärte Sadie.

Während Sadie sich auf unbekanntes Terrain begibt, bringt ihr 20-jähriger Co-Star Noah bereits Shakespeare-Erfahrung mit. Er stand kürzlich für den von Kritikern gefeierten Film "Hamnet" von Regisseurin Chloé Zhao gemeinsam mit Paul Mescal (30) und Jessie Buckley vor der Kamera, in dem er einen Schauspieler verkörperte, der Hamlet spielt. In dem Film, der im Februar bei den Golden Globes als bester Film in der Kategorie Drama ausgezeichnet wurde, spielt auch Noahs jüngerer Bruder Jacobi den jungen Sohn von Shakespeare, dessen Tod den Dichter inspirierte, eines seiner größten Werke zu schreiben. "Ich habe erwartet, dass Jacobi großartig sein würde, aber als ich den Film sah, hatte ich nicht realisiert, dass er so großartig und so entscheidend sein würde", schwärmte Noah im Interview.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Sadie Sink bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" im Booth Theatre in New York City

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin