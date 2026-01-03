Positiv trotz Lungenkrebs: Barry Manilow geht es besser

Barry Manilow (82) meldet sich mit einer guten Nachricht aus dem Krankenhaus: Der Sänger hat auf Instagram ein Selfie gepostet, das ihn im Krankenhemd auf dem Bett zeigt – mit einem breiten, entspannten Lächeln im Gesicht. Unter dem Bild ist in einer grauen Textblase zu lesen: "Heute besser!" Der Star der Hits "Copacabana" und "Mandy" gibt damit rund zwei Wochen nach seiner öffentlichen Lungenkrebs-Diagnose ein Update zu seinem Zustand. Die Aufnahme entstand am Freitag und deutet an, dass die Genesung voranschreitet. Wo genau er behandelt wird, verriet der Entertainer nicht, doch die Botschaft ist klar: Es geht aufwärts.

Im Dezember war bei Barry während einer Untersuchung ein bösartiger Fleck in der linken Lunge entdeckt worden, nachdem er zuvor länger mit Bronchitis zu kämpfen gehabt hatte. In der Folge stand eine Operation an, um das Karzinom zu entfernen, und der Musiker verschob seine geplanten Januar-Konzerte. Nun zeigt er sich weiterhin positiv und lässt seine Community wissen, dass er sich Schritt für Schritt erholt. Konkrete Details zum weiteren medizinischen Verlauf teilte der Sänger nicht. Das Selfie, die wenigen Worte darunter und sein sichtbares Lächeln sprechen jedoch dafür, dass die Nachbehandlung läuft und er Zeit für die vollständige Regeneration einplant.

Barry, der seit Jahren mit seinen Shows in Las Vegas ein treues Publikum begeistert, hält seine Fans traditionell über soziale Medien auf dem Laufenden – meist mit kurzen, persönlichen Einblicken statt langer Erklärungen. Der Entertainer ist für seine Nähe zum Publikum bekannt, nimmt sich hinter den Kulissen Zeit für Grüße und kleine Gesten und zeigt sich online häufig unprätentiös. Freunde und Weggefährten beschreiben ihn als diszipliniert, aber herzlich. Auch privat sucht der Musiker in herausfordernden Phasen die Ruhe im kleinen Kreis, bevor er wieder die ganz große Bühne ansteuert. Seine positive Art und sein Sinn für Routine helfen ihm nach eigenen Aussagen, fokussiert zu bleiben – auf die Gesundheit, die Familie und den Moment, an dem die Lichter wieder angehen.

Getty Images Barry Manilow

Instagram / barrymanilowofficial Barry Manilow lächelt und trägt einen Krankenhaus-Kittel, Januar 2026

Getty Images Barry Manilow performt seine großen Hits

