Intimität und Spaß ist Elena Uhlig und Fritz' Ehe-Geheimnis

Elena Uhlig (50) und Fritz Karl (58) sind seit 20 Jahren ein Paar und haben ein klares Rezept für ihre Beziehung gefunden. In einem Interview mit Bild plauderten die Schauspieler offen über ihr Ehe-Geheimnis. "Nur zwei Dinge sind für uns absolut wichtig: Humor und Sex", erklärte Fritz, woraufhin Elena ergänzte: "Und Vertrauen." Auf die Frage, was wichtiger sei – Humor oder Sex – waren sich beide einig: "Beides zusammen." Die beiden leben mit ihrer Patchwork-Familie, die insgesamt sieben Kinder und vier Enkelkinder umfasst. Trotz der Größe ihrer Familie und des oft turbulenten Alltags scheint die Beziehung der beiden bestens zu funktionieren.

Dass es bei dem Paar nicht immer harmonisch zugeht, gaben beide offen zu. "Deswegen gibt es natürlich auch mal Reibereien und Streit. Das gehört dazu", sagte Fritz. Elena stimmte dem zu und fügte hinzu: "Bei uns ist es sehr laut." Der Österreicher beschrieb seine Frau als "anstrengend", woraufhin Elena konterte: "Weil du einfach auch sehr anstrengend bist." Fritz stellte fest: "Ich glaube, im Anstrengendsein schenken wir uns nichts." Trotz aller Diskussionen betonte das Paar aber auch: "Wir gehen nie böse ins Bett. Denn obwohl wir beide so laut sind, sind wir im Inneren unseres Herzens doch auch sehr harmoniebedürftig." Getrennte Hotelzimmer wie bei Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) kämen für sie übrigens nicht infrage.

Besonders wichtig ist den beiden die Eigenständigkeit in der Beziehung. "Jeder Mensch muss seine Eigenständigkeit und seine Bastionen behalten", erklärte Fritz und fügte hinzu: "Wer zu viel von seinem eigenen Ich aufgibt, wird sowieso unglücklich." Ein gutes Paar mache sich seiner Ansicht nach gegenseitig besser. Elena, die mittlerweile neben ihrer Schauspielkarriere auch eigene Firmen gegründet hat und eine eigene Modelinie herausbringt, ging im vergangenen Jahr vor allem mit Fritz gemeinsam auf Tour. Die beiden spielten 60 Vorstellungen zusammen auf der Bühne. Mit Fritz hat Elena nach eigener Aussage ihre längste Beziehung – und sie scheint zuversichtlich, dass das auch so bleibt: "Und ich glaube, es kommt auch keine mehr", scherzte sie, worauf Fritz augenzwinkernd antwortete: "Sei dir da mal nicht so sicher."

Anzeige Anzeige

Getty Images Elena Uhlig und Fritz Karl im Februar 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Mai 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Juni 2017